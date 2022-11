Le llueven críticas a pareja en las redes sociales por hacerle un 'tatuaje' a su bebé de 10 meses Una pareja en Florida fue fuertemente criticada por tatuar a su bebé de 10 meses. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir tatuajes Credit: Getty Images Después de que Jayda Harris publicara en TikTok un video de su bebé de 10 meses haciéndose un tatuaje, le llovieron críticas a la joven madre en las redes sociales. Aclaremos que el tatuaje se lo hizo un aerógrafo y que no fue un tatuaje permanente con aguja. La madre, que es enfermera, le abrió una cuenta en TikTok a su bebe, Stetson Ro, para compartir momentos felices en familia. Jamás pensó que el video se haría viral, con más de 17 millones de vistas, reporta The New York Post. Jayda aclara que este tatuaje (que es de pintura y no es permanente) se lo hizo a su hijo en una visita al zoológico, como algo divertido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video, el bebé aparece sentado en las piernas de su padre mientras un aerógrafo le diseña un corazón con la palabra "mamá" en inglés, y se lo 'tatúa' en la pierna. El pequeño ni se inmuta ya que esta práctica no ocasiona dolor. Muchos usuarios de TikTok pensaron que era un tatuaje real y criticaron sin piedad a los padres, oriundos de Florida. "¿Es una broma verdad?", preguntó uno. "¿Por qué lo hacen, no es ilegal?", comentó otro. "Casi me ahogo, hasta que vi el aerosol", escribió otra usuaria, sintiendo alivio al ver que no era un tatuaje real.

