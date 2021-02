Close

¡El ídolo del golf Tiger Woods gravemente herido en terrible accidente! Se desconoce qué provocó el terrible choque del auto que manejaba. Estos son los detalles del siniestro y las impactantes imágenes. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noticia hoy del gravísimo accidente automovilístico de la leyenda del golf Tiger Woods está dando la vuelta al mundo. En unas imágenes impresionantes que circulan en los medios, puede verse cómo la camioneta de esta famosa ídolo del deporte, una Genésis GV80 SUV, se veía destrozada tras el impacto, después de girar sobre sí misma y terminar en medio de un campo al sur de Los Ángeles. Las autoridades confirmaron que Woods sufrió el accidente hoy martes a las 7:12 de la mañana cerca de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes, una lujosa ciudad que consta de unos cuarenta y dos mil habitantes dentro del condado de Los Ángeles. Su auto se dirigía el norte sobre Hawthorne Boulevard cuando a la altura de Blackhorse Road, dio varias vueltas, según el departamento del jefe de policía. Todavía no está claro que hizo que el deportista chocara y hay una investigación abierta en la estación de policía de Lomita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su amigo y confidente, el profesional Justin Thomas, con quien Woods hace sus prácticas antes de los tours, estaba atónito ante la noticia: "Es horrible", dijo mientras se preparaba para un evento del PGA en el centro de la Florida. "Es muy duro ver que uno de tus mejores amigos está envuelto en un accidente así. Espero que esté bien, estoy muy preocupado por sus hijos, deben estar sufriendo mucho". Tiger Woods sufrió graves fracturas y según un comunicado que su agente Mark Steinberg compartió a mediodía, estaba siendo operado: "Les agradecemos por su apoyo y el respeto a su privacidad", concluyó.

