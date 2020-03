“Tiger King” y “El Hoyo” entre las películas y series para ver en casa No te pierdas nuestra selección de series y películas de estreno que debes disfrutar este fin de semana en casita a través de Netflix. ¿Están listos? By Joan Wallace ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡No hay dudas! Durante la cuarentena, una de las actividades que no puede faltar es pegarnos al televisor por unas cuantas horas para disfrutar de las últimas producciones del cine y la televisión. Por eso seleccionamos algunas series y películas de estreno que debes disfrutar este fin de semana en casita a través de Netflix. ¿Están listos? Aquí les van las cinco recomendaciones de estreno de esta semana: “Tiger King” Toma asiento y prepárate para quedar hipnotizado con este documental basado en la historia de Joe Exotic, también conocido como Joseph Maldonado Passage, un aficionado de los felinos salvajes, dueño de uno de los zoológicos más famosos en Estados Unidos ubicado en Oklahom. Joe es todo un personaje: cuenta con su propio “Reality show”, tiene dos novios y hasta fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, Exotic fue popularmente conocido por el odio y desprecio que sentía hacia Carole, su gran enemiga y competencia a quien acusaba de haber matado a su propio esposo. Esta miniserie de siete capítulos no tiene desperdicios y te dejará sorprendido. ¡Búscala en Netflix! “El Silencio de la Ciudad Blanca” o “Twin Murders” Y continuamos con otra recomendación que en esta ocasión protagoniza uno de nuestros favoritos: Javier Rey. Se trata una historia metódica y oscura donde un astuto inspector, investiga una serie de asesinatos con un trasfondo oscuro y maquiavélico. El detective explora la arqueología y la historia de este asesino en serie quien acumula víctimas con un margen de edad y tiempo similar. Una propuesta súper interesante y que te mantendrá pegado a tu asiento. “En mi bloque” Y cuando vayamos a mencionar una de las series más representativas de la comunidad latina, debemos de mencionar a “On my block” o “En mi bloque”. En su tercera temporada la historia continúa enloqueciéndonos con las desequilibradas aventuras de un grupo de chicos en un barrio de Los Ángeles. Estos jóvenes se enfrentan a un sinnúmero de dificultades sociales y económicas en una historia cómica pero sincera sobre los latinos en los Estados Unidos. ¡No te la pierdas! “El Hoyo” Una opción calientita es “The Platform” o “El hoyo”, una película española que narra la historia de Goreng, un hombre que despierta en una celda de cemento con un hoyo justo en el centro. Según le explica su compañero de celda, se encuentra en una cárcel vertical y que todos los días desciende una plataforma de la prisión permitiéndoles comer alimentos de una extravagante cena efectuada en el exterior. Los prisioneros tienen la oportunidad de comer sin embargo no pueden guardar para más tarde ya que corren el riesgo de que la celda sea maldecida, congelada o se convierta en un infierno. Esta es todo una historia llena de altibajos y sorprendentes desenlaces. Recomendada. “Go! Vive a tu manera” Y para los amantes de las series románticas llega “Go! Vive a tu manera”, un colorido e intenso musical argentino protagonizado por Mía, una talentosa bailarina que definitivamente se las trae. La hermosa chica logra obtener una codiciada beca en una prestigiosa academia donde ha llegado para darlo todo. Sin embargo, a su llegada, se convierte en la enemiga número uno de la chica más popular de la academia quien resulta ser la suertuda hija del dueño. Seas amante de este tipo de series rosas o quizás no tanto, según la critica, esta es una muy buena opción. “El protector” o “The Protector” Y para finalizar les dejo con una opción para los amantes de la ciencia ficción. Se trata de la nueva temporada de “The Protector” o “El protector”. En esta serie conoceremos a Hakan, un joven negociante quien descubre tiene una conexión con una orden antigua y secreta encargada de proteger a Estambul. ¿De dónde ha obtenido esos poderes? ¿Cómo logrará ser fiel a su misión? Conoce más de este interesante seriado y cuéntanos qué te pareció. Estas son nuestras recomendaciones para esta semana. Recuerda que desde ya puedes disfrutar de estas opciones desde ahí, desde la comodidad de tu casa. A buscar las palomitas y quedarnos en casa. ¡Hasta la próxima! Advertisement

