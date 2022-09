Tiburón mata a una mujer de 58 años mientras practicaba el esnórquel en las islas Bahamas La mujer originaria de Lake Erie, Pennsylvania, viajaba con su familia de cinco integrantes y había llegado a la isla en un crucero. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer de 58 años originaria de Lake Erie, en Pennsylvania, que viajaba con cinco integrantes de su familia, falleció tras ser atacada por un tiburón toro en las islas Bahamas mientras practicaba el esnórquel. Voceros de la Fuerza Real de la Policía de las Bahamas informaron que el ataque ocurrió este martes hacia las 3:00 p.m., hora local, en las aguas próximas a la isla Rose. "Se reportó que la familia estaba supuestamente practicando el esnórquel en las aguas y esa zona es conocida por los visitantes para practicar [ese deporte]", afirmaron los oficiales. "Se reporta que integrantes de la familia observaron al tiburón toro atacando a la fémina". Tras el ataque integrantes de la tripulación de barco charter en el que viajaba la víctima y algunos familiares lograron rescatar su cuerpo y la llevaron a tierra en el poblado de New Providence, donde falleció debido a las extensas heridas sufridas en la parte superior de su cuerpo, según detalló ABC News. Bull shark Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia había arribado a las Bahamas en el crucero Harmony of Seas de la empresa Royal Caribbean, sin embargo, el bote en el que realizaron la excursión no fue contratado a través de dicha empresa, reporta la cadena CNN. El crucero había zarpado de la Florida el pasado 4 de septiembre. "Royal Caribbean International está brindado apoyo y asistencia a los huéspedes y seres queridos en estos momentos" exclamó un vocero de la empresa a Fox News. Los tiburones toro se encuentran entre las 10 especies de tiburón más agresivas y pueden llegar a medir hasta 11.5 pies de largo, pesando hasta 600 libras.

