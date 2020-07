"La arrojó por los aires": Gran tiburón blanco mata a una mujer en Maine La mujer estaba nadando con su hija cuando la bestia la atacó: tuvieron que rescatar su cuerpo en kayaks. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las vacaciones de una familia de Nueva York se tornaron en tragedia luego de que este lunes falleciera la ejecutiva Julie Dimperio Holowach, de 63 años, tras ser atacada por un gran tiburón blanco frente a las costas de una isla al norte de Maine. El extraordinario evento, pocas veces registrado en la historia del estado, ocurrió hacia las 3:30 p.m., hora local, cuando la mujer nadaba con una de sus hijas a unas 20 yardas de las costas de la isla Bailey, al norte de Portland. Testigos contaron a News Center Maine, una filial de NBC, que la bestia "la arrojó por los aires" y luego se sumió en las aguas. Su hija nadó hasta la playa donde alertó a unos kayakers que acudieron al rescate de su madre. Desafortunadamente, luego de ser llevada a tierra firme falleció. Por fortuna, y dentro de lo que cabe en esta tragedia, su hija resultó ilesa. Holowach fue una alta ejecutiva de la marca de accesorios Kipling y su familia posee una propiedad en el poblado de Harpswell, la cual visitaban cada cuatro o cinco meses, según informan múltiples fuentes. Rob Beal, Alcalde de la Guardia Costera de Marina de Maine, dijo que la familia era conocida en la comunidad, que es pequeña y muy unida. Por su parte, Patrick Keliher, Comisionado del Departamento de Recursos Marinos de Maine (DMR, por sus siglas en inglés), confirmó las noticias por medio de un comunicado y lamentó lo ocurrido, al tiempo que agradeció a los buenos samaritanos su valentía y esfuerzo. Image zoom Dario Cantatore/Getty Images ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1287875489420292098%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newscentermaine.com%2Farticle%2Fnews%2Flocal%2Frescue-crews-respond-to-possible-shark-attack-off-harpswell-coast%2F97-ffda1463-c25b-4850-b628-896b14909ce7 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras el ataque las playas permanecieron abiertas en la zona, sin embargo, los guardacostas advirtieron al público de tener cautela si se aproximan a la isla de Bailey y que eviten nadar cerca de bancos de peces o focas. Este es el primer ataque fatal de un escualo en la historia del estado de Maine, según señala CNN. De acuerdo a dicha fuente, solo un ataque más ha sido registrado en la zona. Este ocurrió en 2010 cuando un buzo profesional que trabajaba en la Bahía Fundy fue atacado por otro tiburón. El hombre sobrevivió al ataque, que quedó grabado con la misma cámara que llevaba para trabajar y que según él fue confundida por el animal por "comida".

