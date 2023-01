Tiburón blanco decapita a un buzo frente a pescadores en la costa de México Se dio a conocer un video donde un tiburón blanco atacó a una persona ocasionándole la muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana, se dio a conocer un video donde se puede apreciar como un buzo es devorado por un tiburón blanco en una costa mexicana. Los hechos ocurrieron el 5 de enero de 2023, cuando Manuel López buceaba, con el fin de encontrar moluscos, cerca de la playa de San José en la bahía de Tobari, en Sonora, México. De pronto, apareció un tiburón blanco y comenzó el ataque hacia el hombre a quien agredió en la cabeza y hombros. "[Manuel López] estaba buceando cuando el animal lo atacó, le arrancó la cabeza y le mordió ambos hombros", relató José Bernal al medio estadounidense Tracking Sharks. Según refirió este testigo, tanto él como sus colegas ya se habían percatado de la presencia de esta especie marina que suele ser agresiva; por lo que habían tomado precauciones al respecto. "Los buzos locales habían sido advertidos sobre la presencia de tiburones en el área y la mayoría estuvo varios días sin meterse al agua", agregó. Great white shark underwater diagonal, mouth open Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mencionado medio, que es especializado en tiburones, explicó que el ahora occiso estaba utilizando una fuente de aire desde la superficie, algo que ocurre de manera habitual en esa zona; la cual, es un compresor que "bombea aire al buzo a través de un conjunto de mangueras conectadas al buzo junto con cuerdas, y el buzo a menudo tira del barco a lo largo de la superficie utilizando sus líneas de suministro atadas". Los expertos refieren que los humanos pueden ser confundidos por los tiburones blancos con otras especies marinas como las focas. Por su parte, Tracking Sharks mencionó algunos datos al respecto de este animal acuático. "Los grandes tiburones blancos son más frecuentes en el Golfo de California durante diciembre y enero, cuando las hembras preñadas llegan al área", explicó Tracking Sharks. "Los tiburones a menudo buscan leones marinos llenos de grasa para alimentarse debido a su alto contenido calórico". De acuerdo con reportes oficiales, lo ocurrido con Manuel López es el primer ataque mortal de tiburón en lo que va del año en México.

