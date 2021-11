Desfile de Thanksgiving Day de Macy's 2021: lo que tienes que saber ¿Estás pensando en ir a ver el desfile o verlo desde casa? El evento, conducido por Ana Jurka y Carlos Adyan, regresa este año con muchas sorpresas ¡entérate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MACY'S THANKSGIVING DAY PARADE 2021 Credit: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images No hay duda de que el Día de Acción de gracias es una las fechas más esperadas en los Estados Unidos. Con ella no solo se da inició a la temporada de festejos del fin de año, también es un momento muy especial para reunirse con la familia y mostrar gratitud por todo aquello que se tiene. Este año, Telemundo transmitirá el Macy's Thanksgiving Day Parade totalmente en español el jueves 25 de noviembre a las 9AM. Conductores del Thanksgiving Day de Macy's La transmisión simultánea en vivo de tres horas junto a la cadena hermana NBC, será conducida desde Nueva York por las personalidades de En casa con Telemundo, Ana Jurka y Carlos Adyan, acompañados de Freddy Lomelí reportando en vivo desde la Sexta Avenida, y una participación especial de la actual Miss Universo, Andrea Meza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MACY'S THANKSGIVING DAY PARADE 2021 telemundo Ana Jurka y Carlos Adyan Credit: Telemundo La esplendorosa tradición del Macy's Thanksgiving Day Parade continúa con el inolvidable espectáculo que se realizará de manera segura para llevar la magia del evento tanto a las calles de Nueva York como a las familias de todo el país que disfrutan desde la comodidad de sus hogares. El mágico desfile de fama mundial unirá a la nación con esta celebración que contará con 15 gigantescos globos de personajes, 28 carrozas, 36 novedosos inflables y más de 800 payasos, 10 bandas musicales y nueve presentaciones grupales, además de una gama de estrellas musicales y la tan esperada llegada de Santa Claus. ¿Qué artistas se presentarán en el desfile? Uniéndose a la festividad este año están: aespa, Jimmie Allen, Jon Batiste, el conductor de Blue's Clues & You! and Josh Dela Cruz junto a Steve Burns y Donovan Patton, Kristin Chenoweth, Darren Criss, Jordan Fisher, Foreigner, Sara Bareilles, Renée Elise Goldsberry, Paula Pell, Busy Phillipps, Andy Grammer, Mickey Guyton, Chris Lane, Miss América Camille Schrier, el elenco y marionetas de Sesame Street, Nelly, Kim Petras, Kelly Rowland, Rob Thomas, Tai Verdes, Zoe Wees, y Tauren Wells. MACY'S THANKSGIVING DAY PARADE 2021 Credit: Telemundo La edición número 95 del famoso evento también contará con el regreso de los artistas de las carrozas, los extraordinarios bailarines del Ballet Hispánico, presentaciones de los mejores musicales de Broadway y bandas de la nación, las famosas bailarinas Rockettes de Radio City y una presentación especial de la superestrella musical, Carrie Underwood, de su nueva producción, "My Gift". Premios CMA 2021, alfombra roja, Carrie Underwood Credit: John Shearer/Getty Images for CMA Inicio de la temporada navideña Por más de 90 años, el Macy's Thanksgiving Day Parade ha marcado el inicio oficial de la temporada navideña. Con más de 50 millones de espectadores en todo el país, el Macy's Thanksgiving Day Parade es un ícono nacional que se ha convertido en un evento navideño de fama mundial. Con globos de personajes gigantes característicos de Macy's, carrozas, bandas musicales, payasos, actuaciones de celebridades y grupos, y el único Santa Claus, el espectáculo anual continúa reuniendo a las familias para crear preciados recuerdos navideños.

