Close

Rescatan a niño de 4 años que cayó en un pozo El menor permaneció en el pozo durante aproximadamente 6 horas. Aquí el video del dramático rescate. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El poblado de Garceño, en Mission, Texas, ha sido escenario de un milagroso rescate luego de que un niñito de solo 4 años cayera a un profundo pozo en el que permaneció durante 6 horas aproximadamente. Los hechos ocurrieron este martes hacia las 5 p. m. cuando rescatistas respondieron a una llamada de auxilio reportando que un niño había caído a un pozo de agua, según notificó la oficina del alguacil del condado de Starr. Shawn Snider, jefe de policía de Edinburg, dijo a la emisora KRGV que el pozo tiene una profundidad de 44 pies, pero que afortunadamente el niño solo había caído unos 9 metros y medio. “Se vio a un oficial del alguacil ayudando con una pala a mover la tierra. Se hizo todo lo necesario”, añadió por su parte Robert Álvarez, subjefe de Bomberos de Mission, a KVEO. “Cualquier vibración, cualquier golpe incorrecto de una pala, podría haber generado que cayera más tierra en el hoyo donde estaba la víctima”. El menor pudo comunicarse con los rescatistas y por medio de cuerdas y cables fue extraído con sumo cuidado entre aplausos de quienes se reunieron en el sitio para observar el rescate en una angustiosa y tensa espera. Al salir el niño estaba "alerta y hablando", y fue llevado por vía aérea a un hospital local. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según los últimos reportes, el menor se encuentra en condición estable y bajo vigilancia médica. "Sumamente orgulloso del equipo de bomberos de Mission y todos los rescatistas que salvaron al niño luego de 6 largas horas", exclamaron portavoces de la ciudad por medio de un tuit. "La boca del pozo era de solo 8-10 pulgadas de diámetro. ¡Es un milagro de Navidad!". Sí que lo es.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Rescatan a niño de 4 años que cayó en un pozo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.