¡Reaparece la mujer que se puso pegamento Gorilla tras su paso por quirófano! Así quedó su cabellera La joven Tessica Brown que utilizó el famoso y potente pegamento mostró el resultado final de su operación y denominó a su doctor como "un milagro". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi un mes después de una locura de belleza nada aconsejable, la ya conocida como la mujer del pegamento Gorilla ha vuelto a reaparecer con su cabellera recuperada. Para volver a lucir en condiciones, Tessica Brown tuvo que pasar por quirófano y ponerse en manos del cirujano plástico Michael K. Obeng. En una entrevista con la revista PEOPLE reconocía la emoción que sintió al despertar de la operación y poder meter sus dedos entre su pelo. "No puedo explicar el sentimiento", expresó a la revista hermana la mujer de 40 años. Algo tan simple como peinarse o tocarse la cabeza se había convertido en su mayor pesadilla. La terrible experiencia le llevó a perder 13 libras. Pero eso no fue lo peor, lo más duro para Tesica fueron las burlas de las que su hija fue víctima en la escuela por la ocurrencia de su madre. "Me metía al baño a llorar porque soy la razón por la que se ríen de mi hija", expresó dolida en la entrevista con PEOPLE. Eso ya forma parte del pasado. Ahora luce casi perfecta y como si empezara una nueva vida. "Me devolviste la vida y te estaré agradecida por siempre", escribió Tessica a su doctor en su perfil de Instagram. Allí también mostró cómo luce su cabellera, mucho más corta pero finalmente liberada de ese adhesivo que le pudo costar un mayor disgusto. La intención de Tessica es donar todo lo recaudado en su cuenta de GoFundMe para causas benéficas. Sin embargo, esta semana informaba de la imposibilidad de acceso a la misma según contó al diario New York Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada vez que te metes pone 'está bajo investigación'", expresó. Se trata de nada menos que $23 mil dólares. La posibilidad de que se tratara de una cuenta fraudulenta es lo que está haciendo que el equipo de GoGundMe lo esté averiguando. La cadena Fox se puso en contacto con la empresa la cual le confirmó que los fondos ya están en camino. "Pero antes que nada le dijimos que tiene que justificar en qué van a ser usados", dijo un representante de la compañía. Esa es la condición.

