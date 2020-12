Close

Terror en Nueva York: Atacante abre fuego en una iglesia después de concierto navideño Atacante sembró el terror en una iglesia de Nueva York al abrir fuego después de que un coro navideño terminara de cantar. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hombre abrió fuego en una iglesia en Nueva York después de que terminó un concerto navideño al aire libre. El atacante fue abatido por la policía y murió en la escena, reportó CNN. Un coro navideño estaba cantando a las afueras de la catedral Saint John The Divine momentos antes de la tragedia. Según las autoridades, el hombre —con dos pistolas en mano— subió los escalones de la iglesia y abrió fuego, apuntando al cielo. Dos oficiales y un sargento de la policía de Nueva York que estaban presentes le dispararon, matándolo de un tiro en la cabeza. El comisionado del Departamento de la Policía de Nueva York Dermot Shea describió a los oficiales como heroes durante una conferencia de prensa. El atacante estaban gritando "mátenme", según varios testigos. Aún no se sabe el motivo del tiroteo. Image zoom Credit: ELEONORE SENS/AFP via Getty Images El hombre tenía unos 50 años y fue pronunciado muerto en el hospital St. Luke's el domingo en la tarde. "Afortunadamente ninguno de los presentes resultaron heridos", dijo Isadora Wilkenfeld, una vocera de la catedral Saint John the Divine en un comunicado. También lamentó que este momento de paz, oración y meditación terminó en un incidente de violencia y caos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: KENA BETANCUR/AFP via Getty Images Al parecer el sospechoso tenía intenciones de sembrar el terror en la catedral y causar aún más caos. Las autoridades encontraron dos rifles semiautomáticos en la escena, además de un bolso con un tanque de gasolina, una soga, un cable, varios cuchillos y una biblia. El incidente ha conmovido a la Gran Manzana y sigue bajo investigación.

