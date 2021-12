Terror en las escuelas por amenaza viral en TikTok Varios estudiantes ya han sido arrestados por participar en el nuevo reto que insta a cometer actos de violencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades escolares no están tomando a la ligera una amenaza anónima que se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok, la cual advertía a los estudiantes de todo el país a no asistir a clases este viernes. Este nuevo reto llamado "Día nacional para balacear tu escuela", insta a los jóvenes a cometer actos de violencia y vandalismo en sus lugares de aprendizaje académico y luego publicar las fotos en esta red social, de acuerdo al sitio Syracuse.com. Por el momento, no está claro el origen de la publicación, pero el mensaje ha llegado a miles de usuarios que han expresado su preocupación, mientras lamentablemente ya otros han decidido sumarse a este challenge y participar en la destrucción de las instituciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Schoolgirls running hand in hand on the isle of school and laughing Credit: Getty Images La mañana de este viernes, las autoridades de Bartow, Florida, arrestaron a un joven de 15 años por vandalizar uno de los baños de su escuela como parte del reto, según la cadena local FOX. El joven, cuya identidad no ha sido revelada, enfrenta cargos por malicia criminal y robo. El sospechoso, aparentemente, expresó que realizó el acto de violencia porque pensó que sería cool formar parte del reto viral. En el otro extremo del país, un estudiante de 13 años, de la escuela City Hill, en Connecticut, ha sido también arrestado por supuestamente aconsejar a sus compañeros quedarse en casa como precaución a lo que "pueda hacer". El joven enfrenta cargos por perturbar la paz. Así mismo, varias escuelas públicas de Montana anunciaron que no habría clases este viernes para evitar cualquier acto provocado por el supuesto reto en sus instalaciones. High school classroom Credit: Getty Images A través de un comunicado, la plataforma expresó que no tiene evidencia de la amenaza a pesar de las alarmantes publicaciones expresando preocupación que se han vuelto viral. "Aún siendo rumores, manejamos las amenazas con la más alta seriedad, razón por la cual estamos trabajando con las autoridades policiales para tomar precauciones sobre la posible violencia en las escuelas, a pesar de que no hemos encontrado evidencia de amenazas que se hayan generado o esparcido vía TikTok", expresó la empresa a People, en un comunicado publicado en Twitter. No obstante, un vocero expresó a People que la plataforma se encuentra investigando la situación. El simple rumor fue suficiente para que las autoridades escolares y la policía de diversos distritos del país se unieran para atacar en conjunto la situación. "Agencias policiales alrededor del país mantienen vigilancia en las escuelas, a raíz de las conversaciones de amenaza generalizada a nivel nacional", aseguró el Departamento de Policía de Northport en Florida, en su cuenta de Twitter, el jueves por la noche. "Las amenazas que circulan en las redes sociales asegurando que el 17 de diciembre es un día para dañar las escuelas…El Departamento de Policía de Northport ya está al tanto de la información. Estamos tomando todas las amenazas, [sean] broma o no, seriamente". Este reto se da a menos de tres semanas de que cuatro estudiantes de una preparatoria en Michigan fueran asesinados durante una balacera. El joven Ethan Crumbley, de 15 años, está siendo acusado por múltiples crímenes, incluyendo actos terroristas y cuatro cargos de asesinato en primer grado. Ethan se ha declarado no culpable y será juzgado como adulto.

