Tragedia en el draft de la NBA: muere la joven promesa Terrence Clarke Terrence Clarke, de 19 años, era uno de los jóvenes que buscaban llegar a la NBA el próximo verano. Salía de un entrenamiento cuando perdió la vida. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pocos días de la muerte del hijo mayor de la leyenda del baloncesto Scottie Pippen, la NBA está de luto nuevamente tras confirmarse el fallecimiento del joven jugador Terrence Clarke y gran promesa del próximo draft de la liga profesional de baloncesto. El sargento del departamento de Policía de Los Ángeles, John Matassa, informó que el joven de 19 años viajaba solo en un Hyundai Genesis 2021 cerca de las 2:10 p.m. cuando se saltó la luz roja a "una velocidad muy alta" en el área del Valle de San Fernando, reportó ESPN. "El incidente fue captado en un video de vigilancia. Chocó con otro vehículo que se estaba preparando para dar vuelta a la izquierda. Chocó contra el vehículo y chocó contra un poste de luz de la calle. Fue trasladado al hospital Northridge y luego se declaró su fallecimiento como resultado de la colisión", explicó Matassa. Terrence Clarke Credit: Photo by Zach Bolinger/Icon Sportswire via Getty Images Según las autoridades, el conductor del otro vehículo iba –una camioneta– no sufrió lesiones. El fallecido no usaba el cinturón de seguridad correctamente. Clarke era jugador del equipo de baloncesto masculino Wildcats de la Universidad de Kentucky la temporada pasada. Su exentrenador, John Calipari lamentó la tragedia en un comunicado. "Estoy absolutamente destrozado y enfermo esta noche. Un joven que todos amamos acaba de perder la vida demasiado pronto, uno con todos sus sueños y esperanzas por delante. Terrence Clarke era un niño hermoso, alguien que se hacía notar con su personalidad, sonrisa y alegría. La gente gravitaba hacia él y saber que lo hemos perdido es difícil de comprender para todos. Estamos todos en estado de shock", reportó el canal de noticias de Kentucky WKYT. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Clarke y su excompañero de equipo en los Wildcats Brandon Boston Jr., quien supuestamente estaba en el auto que circulaba detrás del del fallecido, salón de un entrenamiento cuando se produjo el accidente, según reportes de LA Daily News. Hace tan solo un mes, Clarke anunció a través de sus redes sociales que se presentaba al draft de la NBA este año y reveló que había firmado con Klutch Sports, la agencia de representación de LeBron James.

