Terremotos en Turquía y Siria dejan miles de muertos Los terremotos que sacudieron esta madrugada a los países de Turquía y Siria han dejado miles de muertos, heridos y daños materiales importantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madrugada de este lunes 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ocurrió, a las 4:17 am hora local con 24.1 kilómetros de profundidad, al sureste de Turquía y al norte Siria ocasionando cientos de muertes, miles de heridos y graves daños materiales. Posteriormente, nueve horas después, se registro un segundo terremoto de 7.5 en el centro del primer país. También se han reportado decenas de réplicas. Hasta el momento, reportes oficiales señalan que en Turquía hay alrededor de dos mil 316 personas que han perdido la vida y 11 mil 119 heridos; así como dos mil 384 edificios derruidos. Por su parte, en Siria, en territorios controlados por el gobierno, se señalan 570 fallecidos y mil 403 heridos; mientras en el noroeste, a cargo de los rebeldes, se registran 700 muertos, dos mil heridos y 400 edificios. De momento, se desconoce el número de desaparecidos. Según dieron a conocer diversos medios de comunicación, los servicios de rescate iniciaron desde las primeras horas de ocurridos los movimientos sísmicos y continuarán todo el tiempo que sea necesario. Terremoto Credit: Alejandro Granadillo/Nur Photo via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, ha mencionado que este hecho se trata de la "mayor tragedia" vivida en su país desde lo ocurrido en 1939, cuando ocurrió el gran terremoto de Erzincan que dejó un saldo de 30 mil muertos. Además, declaró duelo nacional. "Debido a los sismos ocurridos en nuestro país el 6 de febrero de 2023, se declaró duelo nacional por siete días", mencionó Tayyip Erdogan en un comunicado que dio a conocer en su cuenta de Twitter. "Nuestra bandera será izada a media asta hasta el atardecer del día domingo 12 de febrero de 2023, en todo nuestro país y representaciones en el extranjero".

De acuerdo con la agencia AFP, los servicios de emergencia de Turquía han podido liberar, hasta el momento, a siete mil 340 personas que se encontraban entre los escombros. Por su parte, al agencia encargada de administrar catástrofes en Turquía pidió ayuda a la comunidad internacional mientras continúa con las operaciones de búsqueda y rescate; ante ello, diversos gobiernos alrededor del mundo se han comprometido para proporcionar apoyo. Pese a ello, expertos han mencionado que las condiciones climáticas, con lluvias y temperaturas bajo cero, dificultarán las labores de rescate.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Terremotos en Turquía y Siria dejan miles de muertos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.