Tensión y gestos de desplante entre Donald Trump y Nancy Pelosi durante el discurso de la Unión Mientras Trump le negó la mano a la presidenta de la cámara de representantes, ella rompió las hojas del discurso del mandatario. Así reaccionó al ser cuestionada por ese gesto. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La hostilidad política en Estados Unidos ha vuelto dar señales de vida en el el discurso de la Unión celebrado el pasado 4 de febrero. Además de destacar la buena salud económica del país y mostrar rotundidad contra la inmigración ilegal, Donald Trump también dejó al descubierto su falta de entendimiento con Nancy Pelosi. Después de una entrada triunfal y de lo más aplaudida a la cámara de Representantes, el mandatario dejó con la mano extendida a la presidenta de la misma que tuvo que retirarla de inmediato al no ser saludada. Durante el discurso de Trump, Nancy mantuvo el tipo y trató de mostrarse neutral sin reacciones o gestos demasiado evidentes. Todo bien hasta el final, momento en el que la presidenta de la cámara le devolvió el feo gesto inicial que tuvo él con ella al no tenderle la mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Al acabar, Pelosi tomó los folios del discurso del Trump con cierto desprecio y los rompió ante todos. Las cámaras captaron ese momento y la prensa le preguntó de inmediato a qué se había debido esa reacción. La veterana política contestó con la mirada alta y con cierta ironía. “Fue lo más cortés que hacer considerando las alternativas”, expresó sin censura. La tensión se sentía en el ambiente y en los rostros de los allí presentes. Con este discurso del estado de la Unión arranca el inicio de la campaña electoral del mandatario que promete más momentos en esta línea. No olvidemos que Trump es el tercer presidente del país que se somete a un impeachment tras ser acusado de abuso de poder a partir del caso de Ucrania y obstrucción al Congreso. Advertisement

Close Share options

Close View image Tensión y gestos de desplante entre Donald Trump y Nancy Pelosi durante el discurso de la Unión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.