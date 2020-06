Terremoto de 7.5 grados en México: hay un muerto El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma un muerto y un herido en Oaxaca. El sismo se sintió en Guatemala, Honduras y El Salvador. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un potente terremoto de 7.5 grados de magnitud se dejó sentir la mañana de este martes en México. El epicentro fue en el estado de Oaxaca, en las costas del Pacífico, y fue de tal intensidad que causó incluso algunos daños en Ciudad de México, donde el movimiento telúrico sacó corriendo despavoridos a los capitalinos. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el epicentro tuvo lugar a las 10:29 a. m., hora del Pacífico mexicano, en Crucecita, Oaxaca. Desde ese momento se han dejado sentir por lo menos cuatro fuertes réplicas de distintas magnitudes. Agencias de noticias divulgaron fotos del poblado en cuestión mostrando severos daños en aceras, muros y comercios. En Ciudad de México, los medios reprodujeron impactantes imágenes de edificios meciéndose ante la fuerza oscilatoria del temblor y de médicos y enfermeros, aún usando su equipo de protección, apostados en las calles tras el sismo. Un espeluznante video muestra un edificio al pie del Viaducto, en Ciudad de México, meciéndose a causa del violento movimiento oscilatorio del temblor ocurrido esta mañana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ciudadanos de Guatemala, El Salvador y otras partes de Centroamérica reportaron haber sentido el fuerte temblor. Por su parte, la agencia sismológica de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para México y Centroamérica ante el siniestro. Fuentes en Guatemala informan que el personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue evacuado como medida de prevención. Fuentes en México aseguran que hasta el momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado un muerto y un herido en Oaxaca.

