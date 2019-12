¿Cuántos años de cárcel cumplirá el rapero Tekashi 69? Aquí todos los detalles de su sentencia El rapero Tekashi 6ix9ine cumplirá dos años de prisión —no los 37 años a cadena perpetua que enfrentaba— tras cooperar con las autoridades en un caso que involucró a ex pandilleros y el crimen organizado en Nueva York. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El rapero Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a dos años de prisión tras llegar a un acuerdo con la justicia en Nueva York. El cantante enfrentaba entre un mínimo de 37 años y hasta cadena perpetua tras las rejas después de haber sido encontrado culpable de varios delitos en el crimen organizado. El juez Paul Engelmayer dicto la sentencia en horas de la tarde del miércoles en una corte federal de Manhattan. Además de servir dos años en prisión, el rapero tendrá que pagar una multa de $35,000, cumplir 300 horas de servicio comunitario y, luego de ser liberado cumplir cinco años de libertad supervisada. El exponente de la música urbana —cuyo nombre de pila es Daniel Hernández— publicó un video en su cuenta de Instagram en la cual agradece a sus seguidores su apoyo y expresa su felicidad por haber recibido una sentencia reducida debido a su cooperación con la ley. El cantante de 23 años fungió como testigo principal para las autoridades y reveló detalles sobre cómo sus ex socios en la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods operaban sus negocios ilícitos. “Tu cooperación ha sido impresionante. Ha cambiado el juego. Fue completa y fue valiente”, dijo Engelmayer al anunciar la inesperada sentencia. “Señor Hernández, la peor parte ha pasado. Hay mucho que admirar de usted. Aprendió una dura lección aquí. Le deseo lo mejor”, agregó el juez durante otro momento de la audiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Encarcelado desde noviembre del 2018, el cantante testificó en contra de dos ex líderes de la pandilla —Aljermiah Mack y Anthony Ellison— quienes fueron declarados culpables de varios crímenes y condenados a cadena perpetua. Pese a los escándalos y sus pendientes con la ley, el rapero continúa siendo un fenómeno en las redes sociales. En la actualidad cuenta con más de 51 millones de seguidores en Instagram. Advertisement

