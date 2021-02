Close

¡Con todo y maleta! Ted Cruz inspira simpáticas piñatas por su viaje a Cancún Los dueños de la tienda ABC Party en Dallas se inspiran en el escándalo desatado el viaje del senador a México para hacer sus divertidas creaciones. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los dueños de la popular tienda de fiestas y diversiones ABC Party, en Dallas se han inspirado en el escándalo desatado por el viaje de Ted Cruz a Cancún para crear unas divertidas piñatas que están causando sensación y que vienen con todo y la ya famosa maleta del senador por Texas. "Lo vemos como algo distinto que está de moda en las noticias", asegura Carlos de la Fuente quien junto con su mujer, doña Elvie de la Fuente maneja desde hace décadas el popular establecimiento del norte de Texas. "Queríamos brindarle una sonrisa a la gente en estos tiempos difíciles", explicó a Newsweek. La simpática piñata de Ted Cruz -y que cuesta unos $100 dólares- mide aproximadamente 3.5 pies de altura. La figura aparece vestida con la camiseta tipo polo, jeans y zapatos similares a los que usó el republicano el día que fue captado en el aeropuerto y posteriormente el vuelo que lo llevó con su familia al puerto del Caribe mexicano. En la mano lleva su pasaporte azul y en el rostro un tapabocas con la bandera texana. El 18 de febrero pasado Cruz encendió la polémica al ser captado rumbo al puerto mexicano con su esposa e hijas mientras el estado que él representa se congelaba y soportaba la peor helada en 30 años dejando a cientos de miles de personas sin electricidad ni agua. Según el portal Business Insider, Cruz se alojó en el lujoso hote Ritz Carlton de Cancún antes de regresar al día siguiente, cuando ya había estallado el escándalo por sus vacaciones. Image zoom Credit: Instagram/@abcpartyhq SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que ABC Party dedica una de sus populares piñatas a una figura o tema de actualidad, algo que es tradicional en México. Anteriormente, el establecimiento que ha mantenido sus puertas abiertas durante 28 años le ha dedicado sus creaciones al exaspirante a la candidatura presidencial Bernie Sanders o hasta al temible coronavirus ¡ay!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Con todo y maleta! Ted Cruz inspira simpáticas piñatas por su viaje a Cancún

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.