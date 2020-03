¿Te infectarías con el coronavirus por $4,500? ¡Necesitan voluntarios! Con este laboratorio humano los científicos buscan desarrollar una vacuna al virus COVID-19 que ya se ha extendido por más de 100 países alrededor del mundo. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un centro de investigación británico está buscando voluntarios que, pago mediante, se dejen infectar con el coronavirus con el fin de encontrar una vacuna que ayude a poner fin a la pandemia que se ha extendido por todo el planeta. Un total de 24 voluntarios busca el Centro de Innovación Queen Mary BioEnterprises de Londres para inyectarse el virus y participar en su “campamento de gripe” por un pago de $4,588, según el New York Post. Según medios británicos, los que sean parte del proyecto científico que dirige la compañía Hvivo recibirán dos versiones menos graves del virus, llamadas 0C43 y 229E, y luego serán inyectados con vacunas ya existentes y otras nuevas. Image zoom Los pacientes serán sometidos a exámenes cardíacos, de sangre, orina y revisión física general para analizar cómo desarrollan los anticuerpos y de esta forma avanzar en el desarrollo de un remedio. "En realidad, todos hemos estado expuestos a muchos coronavirus, lo que significa que podríamos tener algún tipo de inmunidad encubierta", dijo el científico jefe de Hvivo, Andrew Catchpole, al diario The Sun. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al Daily Mail, los voluntarios tendrán que estar en cuarentena dos semanas y seguir una estricta dieta. Además, estarán prohibido tanto el ejercicio como el contacto con otras personas, a excepción del personal médico. Image zoom Durante el estudio, los médicos seguirán un estricto protocolo de seguridad que incluye ropa protectora especial para evitar contagios. Las pruebas deberán ser autorizadas por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido. La compañía con sede en el este de Londres es una de la veintena de empresas que están trabajando en la búsqueda de una vacuna que pudiera estar lista para el próximo invierno, informó el diario británico Times. Advertisement

