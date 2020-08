Acusan a taxista hispano de violar a pasajera de 12 años Rafael Martínez, de 32 años, enfrenta graves cargos criminales luego del ataque ocurrido en Nueva York cuando llevaba a la menor a su casa. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rafael Martínez, un taxista de origen hispano de 32 años, fue detenido este martes en Nueva York luego de supuestamente violar a una pasajera de solo 12 años a quien había recogido en casa de su abuelita. Según la Policía de Nueva York el ataque ocurrió este lunes hacia las 6:00 p.m., cuando los padres de la niña llamaron a un servicio de radiotaxi para que la llevara de la casa de su abuela, en el barrio de Fort Greene, en Brooklyn, a su casa, ubicada en el barrio de Bedford-Stuyvestant. La víctima contó que en ruta hacia su casa el taxista aparcó el auto y se pasó al asiento trasero donde ella viajaba para violarla. Una vez cometida su fechoría, el sujeto volvió a apoderarse del volante y dejó a la niña en su hogar. Posteriormente, la menor fue llevada al hospital de Woodhull donde fue examinada. Image zoom PIX11 News SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ramírez, quien de acuerdo a Gothamist reside en el barrio de Cypress Hills, también en el condado de Brooklyn, fue detenido este martes y ahora enfrenta cargos por violación, abuso sexual, poner en peligro a un menor de edad, amenazas y asalto, entre otros. "Yo nunca he tenido problema alguno con este individuo [antes de este ] lunes" declaró a dicho sitio el gerente general de Evelyn Car Service, la empresa que daba empleo al taxista. "Yo no puedo contestar si la violó. [Pero] le puedo decir que nunca he recibido quejas de él".

Close Share options

Close View image Acusan a taxista hispano de violar a pasajera de 12 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.