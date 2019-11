¿Por qué Costco solo acepta un tipo de tarjeta de crédito? Hace un tiempo que Costco dejó de aceptar la tarjeta American Express ¿sabes por qué ahora solo aceptan un solo tipo de tarjeta de crédito? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los almacenes de venta por volúmen de Costco son un gran atractivo para el público de familias numerosas y los negocios pequeños que buscan sus productos para abastecerse en grande. Lógicamente la cuenta tras una visita a Costco no siempre resulta barata. Típicamente los clientes gastan cientos de dólares en cada visita y su única forma de pago -fuera del efectivo y de ciertos cupones y tarjetas de comida- es la tarjeta de crédito con el logo de VISA. Pero ¿por qué Costco no acepta otros tipos de tarjetas de crédito, como American Express, Discover o Mastercard? La respuesta es simple: Aunque las compañías de crédito no ganan mucho en cada transacción que procesan para Costco, lo hacen en volúmen. Hasta marzo del 2016 el 10% de todas las tarjetas American Express que circulaban en Estados Unidos era las que dicha empresa emitía a los miembros de Costco. En dicho mes ambas empresas se separaron y desde entonces Costco ya no recibe la tarjeta del Centurión. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que AMEXCO vendió su exclusividad a VISA en una transacción que según Business Insider le generó unos 1,000 millones de ganancia. A partir de entonces Costco solo comenzó a recibir VISA en sus 500 locales alrededor del país. Sin embargo la transición hacia VISA es, de hecho, mejor para los clientes de Costco por un detalle crucial: VISA no emite tarjetas de crétido, es simplemente la empresa que procesa las transacciones crediticias. Los bancos y sociedades de ahorro son quienes emiten las tarjetas y de hecho "prestan" el dinero a los miembros de Costco para que realicen sus compras. Esto significa que hay muchas más opciones para los clientes de Costco a la hora de usar la tarjeta VISA emitida por el banco de su preferencia y disfrutar de los diferentes incentivos que ofrece cada banco y que van desde puntos dobles, efectivo de vuelta, millas aéreas, etc. Advertisement

