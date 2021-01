Close

¡Alerta si compraste estos dos productos para tu bebé en Target! La tienda ha tenido que retirar del mercado dos prendas de vestir para bebés y niños de hasta 5 años. Tus pequeños podrían estar en peligro: te contamos por qué. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció que Target retiraba del mercado dos diferentes prendas de vestir para bebés: mamelucos y trajes de baño para bebés o niños de hasta 5 años. En su portal de Internet, la organización advierte que cinco estilos de mamelucos de la marca Cloud Island y tres estilos de trajes de baño de la marca Cat & Jack han tenido que ser retirados debido al peligro de asfixia. “Los broches pueden romperse o desprenderse, lo que representa un peligro de asfixia, laceración y pellizcos [en la piel]”, advierte la CPSC. Image zoom Credit: Johnny Louis/Getty Images Según informó el diario USA Today, en el mercado hay casi 300,000 unidades de los mamelucos y 181,000 del traje de baño. En una de las tienda de la cadena en Minneapolis, MN, había recibido 16 quejas de que algunos de los mamelucos se rompían y otras 27 acerca de los trajes de baño. Los mamelucos se vendieron en las tiendas Target de todo el país y en línea en Target.com, GoogleExpress.com y Shipt.com desde julio de 2019 hasta octubre de 2020 por alrededor de $10 por pieza y $11 por un paquete en tallas desde recién nacidos hasta 12 meses. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los siguientes números de artículo de producto se incluyen en el retiro: 206-05-1379, 206-05-1380, 206-05-1381, 206-05-1382, 206-05-1383, 206-05-1384, 206-05 -1385, 206-05-1386, 206-05-1387, 206-05-1388, 206-05-1394, 206-05-1395, 206-05-1396, 206-05-1397, 206-05-1398, 206-05-3740, 206-05-3741, 206-05-3742, 206-05-3743, 206-05-3744, 206-05-5920, 206-05-5921, 206-05-5922, 206 -05-5923 y 206-05-5924. Para los trajes de baños, el retiro incluye piezas de Summer Blue Lemon, Coral Icon Story Hawaiian y Moxie Peach Lemon en tallas de 12 meses al número 5. Se vendieron en las tiendas Target de todo el país y en línea desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2020 por aproximadamente $15. Image zoom Los números de artículos retirados del mercado, que se encuentran en la etiqueta dentro del traje, incluyen: 328-04-0574, 328-04-0575, 328-04-0576, 328-04-0577, 328-04-0578, 328-04 -0579, 328-04-0628, 328-04-0629, 328-04-0630, 328-04-0631, 328-04-0632, 328-04-0633, 328-04-0664, 328-04-0665, 328-04-0666, 328-04-0667, 328-04-0668 y 328-04-066. Si necesita devolver una de estas piezas, haz clic aquí para más información.

