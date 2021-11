Esta es la razón por la que ya no podrás ir a Target en Día de Acción de Gracias Aunque Walmart y otras cadenas también cerrarán en Thanksgiving, Target es la única empresa que ha hecho definitiva la medida a partir de ahora. Mira por qué han decidido hacerlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A partir de 2021 los almacenes Target permanecerán cerrados en Día de Acción de Gracias. Así lo dieron a conocer portavoces de la empresa basada en Mineápolis este lunes al anunciar que a partir de ahora la medida será definitiva y cerrarán sus puertas cada Thanksgiving. Brian Cornell, CEO de la empresa, dijo a través de un comunicado que la medida fue tomada luego de que él visitara personalmente algunas de las sucursales de Target en Nueva York y Nueva Jersey y al hablar con algunos de los empleados descubriera que estos estaban sumamente felices y agradecidos de haber cerrado en Día de Acción de Gracias en 2020. "Lo que comenzó como una medida temporal forzada por la pandemia [de covid-19] es ahora un estándar", manifestó Cornell. Aunque Wal-Mart, los almacenes deportivos Dick's, de electrónicos Best Buy y las sucursales de Costco y otras empresas también cerrarán sus puertas en Día de Acción de Gracias, Target ha sido la única empresa que ha anunciado esta medida en forma definitiva. Un anuncio de Target anunciando las ofertas de temporada: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La medida ocurre en medio de férrea competencia previa al famoso Black Friday. En años previos a la pandemia el día de compras más intenso y voluminoso del año fue sido motivo de polémicas por pleitos y caos desatados en algunos almacenes. En 2008 la fecha quedó marcada por la muerte de un guardia de seguridad en una sucursal de Wal-Mart en Long Island, Nueva Yor, que pereció tras ser prácticamente aplastado por la marabunta que buscaba ingresar al local.

