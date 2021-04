¡Tacos, burritos y helados gratis! Estos restaurantes regalarán comida por un día Tres cadenas de comida rápida obsequiarán algunos de sus platos a su fiel clientela. Esto es lo que hay que hacer para conseguirlas. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las cadenas de comida rápida Taco Bell, McDonald's y Chipotle regalarán platos de su menú en los próximos días como muestra de agradecimiento a su clientela La cadena Chipotle anunció que regalará 250,000 burritos a doctores, enfermeras y otros trabajadores de la salud que han hecho frente a la pandemia. "Dado los eventos del año pasado, estamos nuevamente uniendo a nuestros fans para demostrarles nuestro agradecimiento por el esfuerzo heroico de los trabajadores de la salud", comentó el director de mercadeo Chipotle, Chris Brandt, a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chipotle burrito Credit: DAVID BREWSTER/Star Tribune via Getty Images A partir de este jueves, los profesionales de la salud podrán registrarse en el sitio oficial de la cadena para recibir un código especial que podrá ser canjeado por un burrito. Los interesados deberán mostrar su identificación profesional para demostrar que tienen derecho a la oferta. Además, la cadena lanzará un programa de apoyo a los trabajadores esenciales que donará el 10 por ciento de las compras con tarjetas de regalo. Los fondos recaudados se entregarán a la Fundación Americana de Enfermeras. Hard Beef Tacos Credit: Getty Images Por su parte, Taco Bell ofrecerá tacos gratis el 4 de mayo para celebrar la etapa lunar que la empresa ha denominado como "Taco luna". En esta, su primera campaña global, los participantes recibirán un taco crujiente la noche en que la luna adopte forma de taco en el cielo. "Un nueva fase lunar está en el horizonte", anuncia el comunicado en las redes sociales de la cadena. "El martes 4 de mayo, estaremos celebrando Taco luna, obsequiándoles un taco crujiente gratuito". Los participantes deberán ordenar el taco ese día a través de la aplicación o el sitio de internet de la cadena a partir de las 8 p.m. hasta las 11:59 p.m. La promoción estará disponible a nivel mundial, para celebrar la expansión de la cadena que ya se encuentra en 32 mercados a nivel internacional, con más de 7,000 locales en Estados Unidos. McFlurry ice cream Credit: Getty Images Si después de disfrutar un burrito o un taco te hace falta postre, McDonald's te lo regala. En un intento por enmendar la confusión causada por su nueva cuchara que parecía un sorbete o popote, la cadena ofrecerá un McFlurry de caramelo de tamaño regular a todo el que la ordene a través de su app el 4 de mayo. "La cuchara McFlurry fue inventada por un trabajador de uno de los proveedores de McDonald's, Flurry International, en 1995", explicó la empresa a través de un comunicado, según People. "Desde entonces, el diseño de la cuchara McFlurry ha sido una parte icónica para el [disfrute] del postre". ¡Buen provecho!

