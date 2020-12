Close

Suspenden a un enfermero por tener relaciones sexuales con paciente de COVID-19 El incidente salió a la luz luego de que supuestamente el paciente se jactara del encuentro sexual en las redes sociales y compartiera explícitos mensajes sobre el tamaño de los genitales del enfermero. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un enfermero fue suspendido en Indonesia después de admitir que se quitó el equipo de protección personal para supuestamente mantener relaciones sexuales con un paciente de positiva de coronavirus. Según informó el periódico local Expat, el joven enfermero tuvo relaciones íntimas con otro hombre en uno de los baños de un hospital de la capital, Yakarta. Image zoom Credit: Getty Images “Es cierto que ha habido un incidente sospechoso de una relación entre personas del mismo sexo entre un trabajador de la salud y un paciente de COVID-19 en el Hospital de Emergencias Wisma Atlet. El enfermero debe seguir un proceso legal”, dijo Asep Gunawan de la Asociación Nacional de Enfermeras. De acuerdo con informes del periódico británico The Sun, el incidente salió a la luz luego de que el paciente supuestamente se jactara de su aventura a través de las redes sociales y colgara fotos y una captura de los explícitos mensajes entre la pareja sobre los lubricantes y el tamaño de sus genitales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las capturas de pantalla de WhatsApp supuestamente compartidas por el paciente y que circulan en las redes, se puede ver el equipo de protección personal del enfermero tirado en el piso. Luego de que los mensajes se hicieran viral y que ambos admitieran haber tenido sexo en el baño, los implicado se encuentran bajo custodia policial, según informaciones dadas a conocer por el teniente coronel Arh Herwin, jefe de información del Comando Militar Regional. “Este caso ha sido transferido a la Policía Central de Yakarta. Nos hemos asegurado de que el sanitario colabore como testigo”, dijo Herwin a los medios locales. "Mientras tanto, el paciente continúa en aislamiento". “Debido a las condiciones y las reglas del protocolo de salud, el enfermero ha estado en contacto con un paciente con COVID-19, por lo que está en aislamiento durante algún tiempo”, añadió. Image zoom Credit: Photo by ADEK BERRY/AFP via Getty Images Después de la confesión se les practicó pruebas a la pareja, que mostraron que el paciente todavía era positivo y el enfermero negativo. Las autoridades siguen adelante con su investigación, de la que podrían desprenderse cargos contra los implicados. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

