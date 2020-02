Famosos reaccionan a la crisis política en la República Dominicana: ¿qué dijeron? El escándalo generado por la suspensión de las elecciones municipales en República Dominicana ha generado protestas en las calles que se han saldado con dos muertos. Mira lo que dicen las celebridades sobre la grave situación. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El “fallo técnico” que provocó la suspensión de las elecciones municipales en la República Dominicana ha generado un fuerte malestar social del que se han hecho eco numerosas celebridades a través de mensajes en las redes.. El cantautor Juan Luis Guerra calificó en Twitter de vergüenza el parón del proceso electoral apenas cuatro horas de haber iniciado del pasado domingo 16 de febrero, lo que impidió la elección de regidores, síndicos y directores municipales. “Hace tiempo me llegan cartas del señor [el presidente] Danilo Media felicitándome por lo premios, yo nunca sabía qué hacer con eso… Mañana llego a Santo Domingo a quemarlas. Corrupto”, escribió el también cantautor Vicente García en Instagram. El actor Carlos de la Mota también expresó su enojo e irritación ante la situación política dominicana, al tiempo que destacó que independientemente de las clases sociales, todos los afectados por la situación son dominicanos. También aseguró que se unirá a las protestas que han estado sucediendo en diferentes puntos del país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con versiones de la Junta Central Electoral (JCE), el sistema de voto automatizado que se usó por primera vez en estos comicios falló en presentar a todos los candidatos y partidos en las pantallas de la máquina de votación. El hecho generó protestas masivas de diversos sectores, que alegan sabotaje y fraude por parte del partido del gobierno. Las protestas dejaron varios heridos y dos muertos, uno en Santo Domingo y otro en la provincia Barahona, al sur del país. Image zoom Los protestantes exigen la renuncia de los miembros del pleno de la JCE y sus suplentes. También piden que se encuentren a los responsables del “sabotaje” al sistema informático electoral. Las elecciones municipales han sido pospuestas hasta el próximo domingo 15 de marzo y se utilizarán boletas físicas para votar. La decisión fue respaldada por una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Según la BBC, la República Dominicana invirtió alrededor de $19 millones en la adquisición de la nueva tecnología para implementar el voto automatizado. Advertisement

