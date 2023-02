Encuentran restos de adolescente desaparecida Susana Morales Encuentran restos de Susana Morales, de 16 años, una adolescente que desapareció en Atlanta en julio del 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Susana Morales, de 16 años, quien desapareció en julio del 2022 en Atlanta, fue encontrada muerta. Los restos de la adolescente fueron encontrados el 6 de febrero en la autopista 316, entre Drowning Creek y la línea del condado de Barrow, informó el Departamento de Policía de Gwinnett. La joven desapareció el 26 de julio del 2022 tras decirle a su madre que iba a casa de una amiga. Una persona que encontró restos humanos en esa zona boscosa cerca de un arroyo llamó a la policía. "Desafortunadamente los restos que fueron encontrados fueron los de Susana Morales", confirmó a Univision 34 Atlanta la oficial Hideshi Valle, de la Policía del condado Gwinnett. "Alguien que estaba manejando llamó y dijo que ellos vieron los restos en el bosque. Fuimos y agarramos todas las cosas ahí y se las dimos al Examinador Médico del condado Gwinnett", añadió. Según las autoridades, estos restos coincidían con el ADN de Morales. Su familia ya ha sido informada después de seis meses de buscarla desesperadamente. No se ha revelado información sobre posibles sospechosos o la causa de su muerte. El día de su desaparición, una aplicación que rastreaba la ubicación de su teléfono celular reveló que la joven iba caminando por Singleton Road hacia su casa desde Windscape Village Lane entre las 10:07 pm y 10:21 pm. Entre las 10:21 y 10:26 pm, fue ubicada en Oak Loch Trace, donde su teléfono celular se apagó. Ya Susana no volvió a casa, como le había dicho a su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Susana Morales Susana Morales | Credit: Gwinnett County Police Department Si bien las autoridades pensaron en un principio que la adolescente había huido de su hogar, los familiares insistieron en que ella estaba en peligro y no se iría por voluntad propia. "Ella nunca se ha ido de la casa. Nunca ha hecho esto. No van más de unas horas sin que ella se comunique con nosotros, por lo menos manda un mensaje", aseguró Jasmine Morales, su hermana. "Crime Stoppers Greater Atlanta ofrece una recompensa de $2,000 por información", indicó la Policía del condado Gwinnett. Si tiene alguna información sobre este caso comuníquese con los detectives de GCPD al 770-513-5300. También puede llamar anónimamente a Crime Stoppers Greater Atlanta al 404-577-TIPS (8477) o visitar www.stopcrimeATL.com.

