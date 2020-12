Close

Descubren estafa multimillonaria en Los Ángeles: las víctimas eran hispanas Anunciándose en Telemundo y Univision, y entre telenovelas, esta empresa engatusó a sus clientes prometiendo que ganarían "$500 dólares a la semana". Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) ha destapado una prolongada y multimillonaria estafa que hacía de mujeres hispanas su blanco. La empresa Moda Latina BZ ha sido acusada en Los Ángeles de extraer $7 millones prometiéndoles a sus clientas que ganarían "$500 dólares a la semana" a cambio de vender perfumes, accesorios, ropa y maquillaje. "Aprovechándose de la inseguridad económica de la comunidad, los acusados atrajeron al público para que adquirieran oportunidades de negocios para trabajar desde casa con la falsa promesa de que los consumidores ganarían cientos de dólares por semana revendiendo los perfumes, maquillaje, joyería, ropa de diseñador, accesorios de moda y otros productos", según dio a conocer este miércoles The New York Times. La denuncia de la FTC fue levantada el 30 de noviembre, pero públicamente se dio a conocer este martes. Ahí se explica que la oferta para trabajar "desde casa" ocurrió de marzo del 2017 a agosto del 2020 y se anunciaba en español en Telemundo y Univision durante horarios en los que se transmitían telenovelas. Esther Virginia Fernández Aguirre, CEO de la empresa con sede en La Puente, CA, y Marco César Zárate, gerente general, aparecen citados en la denuncia. Image zoom Credit: Google Maps Para iniciar su "negocio", los participantes debían adquirir un kit inicial de $299 bajo las promesas de los representantes telefónicos —telemarketers— de que recuperarían lo invertido con sus ganancias. Pero los productos del kit eran o falsificaciones de marcas conocidas o valían mucho menos en el mercado regular. Aquellos que compraron los productos de Moda Latina BZ acabaron "perdiendo cientos de dólares y se quedaron atascados con mercancía que no pudieron vender", se aseguró en la denuncia. La FTC también acusa a la empresa de violar los reglamentos de las ventas por telemercadeo y llevar a cabo otras prácticas engañosas. "Muy pocos —si es que acaso hubo alguno— de los clientes de Moda Latina ganaron algunos de los ingresos anunciados por los acusados", se especifica. "La mayoría, si no es que todos, no ganaron ningún tipo de ingreso con Moda Latina".

