Muere inesperadamente el surfista Mikala Jones, de 44 años, al sufrir un raro accidente El veterano surfista desafiaba a la gravedad con sus habilidades en la tabla de surf pero un 'raro' accidente ha cegado su vida dejando dos hijos. Aquí el reporte. Mikala Jones Mikala Jones | Credit: JARVIS GRAY/SHUTTERSTOCK El mundo del surf se distingue por sus arriesgadas proezas y su desafío a las olas más feroces e imposibles. Ahora esta pequeña comunidad de profesionales está de luto por el fallecimiento de Mikala Jones, de 44 años, que ha fallecido a causa de un 'raro' accidente. Según reportes Jones falleció cuando la aleta de su tabla de surf cortó su arteria femoral dejándole una herida de 10 centímetros de largo en la ingle izquierda, según reporta la publicación especializada Surfline. El fallecimiento del deportista se produjo mientras en las costas de las islas Mentawai, de de Indonesia, donde él y su familia se hospedaban. Según la fuente Jones y su hijos se alojaban en el Awera Resort, de Sipora. El surfista y su familia se habían mudado a dicho país desde hace años y procedían de Hawaii. "No estoy segura de cómo poner esto en palabras pero mi papá estuvo en un accidente de surf muy malo y no salió [con vida]", exclamó en redes Isabella Jones, hija del fallecido. "Estoy en total negación ahora no se siente real", prosiguió. " Te amo muchísimo, papá, y quisiera poder darte un último abrazo. Quisiera que pudieras decirle una vez más cuánto me amabas y gracias por ser el mejor papá; no se suponía que te fueras aún. Esto es demasiado pronto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La muerte del surfista ha impactado a la comunidad y muchas de sus estrellas se han manifestado en shock por el fallecimiento. A Jones le sobreviven su esposa Emma y sus dos hijas, su hermana Malia y sus hermanos Keoni y Daniel. Que en paz descanse.

