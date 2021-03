Close

Un milagro: superviviente de la tragedia del Chapecoense sale vivo de otro accidente Erwin Tumiri, uno de los seis sobreviviente del accidente aéreo del equipo de fútbol brasileño en 2016, burla de nuevo a la muerte tras salir ileso de un accidente de autobús con 21 fallecidos. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El joven Erwin Tumiri se puede contar entre las personas con peor suerte del mundo tras verse involucrado en dos trágicos accidente. También entre las más afortunadas, ya que logró sobrevivir a ambos siniestros. El boliviano era una de los pasajeros que viajaban en un autobús que se precipitó al vacío en una carretera del país sudamericano entre Cochabamba y Santa Cruz, con un saldo de 21 muertos y 30 heridos, según el diario boliviano Los Tiempos. "El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad", explicó el técnico de aviación al rotativo. "Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo". Milagrosamente, Tumiri salió ileso de entre los restos del vehículo, que se precipitó unos 150 metros por un barranco. Una suerte que les es familiar porque fue uno de los poco que salvó la vida cuando el vuelo LaMia 2933 en que viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense se estrelló contra un cerro en las afueras de Cali, Colombia, en noviembre del 2016. El técnico de aviación resultó ser uno de los seis supervivientes de la tragedia aérea, en la que pudieron la vida 71 personas. En relación a su nuevo roce con la muerte, Tumiri aseguró que el autobús hizo una parada "extraña" momentos después de empezar su ruta, el lunes por la noche, y que el conductor incrementó la velocidad haciendo caso omiso a las súplicas de los pasajeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Edwin Tumiri en el 2016 | Credit: STR/AFP via Getty Images "El chofer estaba corriendo harto [mucho] y los pasajeros han gritado 'por favor baje velocidad', se han asustado, pero el chofer seguía corriendo y sintieron el golpe", expresó la hermana de una de las víctimas a la prensa local. "Hemos perdido a mi hermano y deja dos niños en la orfandad". Tumiri relató cómo logró salir del autobús, que quedó boca abajo en el barranco. "Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida, me senté y dije: 'Otra vez, no lo puedo creer'", expresó a Los Tiempos. "Luego vinieron a rescatarnos, no estaba inconsciente. Creo que he sido el primero en que me lleven a arriba [la superficie]". El joven dijo ser muy consciente de su fortuna. "Me siento bendecido. Siempre dando gracias a Dios".

