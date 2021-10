El nuevo Superman es bisexual y tiene un novio El nuevo Superman, hijo de Clark Kent y Lois Lane, iniciará una relación amorosa con un amigo en el próximo número de la serie. ¡La noticia ha dejado boquiabierta a muchos fans! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jonathan Kent será gay Jonathan Kent será gay | Credit: DC Comics En un anuncio que parece ir en sintonía con los tiempos, el nuevo Superman, hijo de Clark Kent y Lois Lane, iniciará una relación amorosa con un amigo en el próximo número de la serie. ¡La noticia ha dejado boquiabierta a muchas personas! Según explicó la editorial DC Comics, Jonathan Kent, de 17 años y quien recoge la capa del padre, no será precisamente heterosexual como su progenitor en el número que saldrá a la luz 9 de noviembre dentro de la serie Superman: Son of Kal-El. "La idea de sustituir a Clark Kent por otro salvador blanco heterosexual nos parecía una ocasión desperdiciada", dijo el guionista Tom Taylor en una entrevista con The New York Times. "Siempre he dicho que todo el mundo necesita héroes y que merecen reconocerse a sí mismos en sus héroes", agregó. "Para mucha gente, que el superhéroe más fuerte de los cómics salga del clóset es increíblemente poderoso". Jonathan Kent será gay Jonathan Kent será gay | Credit: DC Comics También indicó que un "nuevo Superman debía tener nuevas luchas —problemas del mundo actual— a las que pudiera enfrentarse como una de las personas más poderosas del mundo". Jon, como le gusta a Jonathan Kent que lo llamen, se ha enfrentado a problemas actuales como los incendios forestales causados por el cambio climático, un tiroteo en una escuela secundaria o la deportación de refugiados en Metrópolis. En la nueva entrega, Jon se besará con el periodista Jay Nakamura, a quien conoció cuando pretendía crearse una identidad secreta para ir al instituto. "Jay podría ser la única persona en la vida de Jon a la que no tiene que proteger", dijo Taylor. "Quería tener una relación realmente igualitaria". Aunque Superman no es el primer personaje de series de superhéroes en "salir del clóset" -también lo hicieron Northstar, un héroe de Marvel, Batwoman, de DC Comics o Robin, el escudero de Batman- sí es quizás la primera ocasión en que lo hace un personaje no secundario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es Northstar, del que tu tía nunca oyó hablar", dijo al Times el escritor Glen Weldon, autor de Superman: The Unauthorized Biography. "No es Hulkling. No es Wiccan. No es Fire and Ice. No es el Demonio de Tasmania. Es Superman. Eso cuenta para algo, solo en términos de visibilidad, solo en términos de que esto va a atraer la atención". "Cualquier paso que se pueda dar para que el mundo en las páginas de los cómics de superhéroes se parezca más al mundo de fuera es bueno", sostuvo. "Eso te da acceso a historias más variadas, más interesantes, más convincentes, más formas diferentes de contar historias".

