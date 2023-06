Suleman Dawood, el joven de 19 años a bordo del Titán junto a su padre que no quería ir Su tía ha compartido que el chico tenía "miedo" y estaba "aterrorizado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Titán Tragedia del Titán | Credit: The Grosby Group Azmeh Dawood, hermana y tía de dos de las víctimas del Titán, Shahzada y Suleman Dawood, ha dado unas fuertes declaraciones a NBC. En su duro testimonio da detalles de la situación vivida por el joven, del que asegura que acudió a esa expedición histórica por la que habían pagado 250 mil dólares por persona, principalmente para satisfacer a su padre. Mientras su progenitor compartía en redes sociales su entusiasmado ante la aventura que él, su hijo y otros compañeros estaban a punto de vivir, el joven tenía otros sentimientos, bastante diferentes. Según su tía, Suleman "no estaba muy entusiasmado", por el contrario, estaba "aterrado" de bajar esos 4 mil metros para avistar los restos del Titanic, explicó a NBC. La ilusión de su padre fue más fuerte y el joven terminó uniéndose a la expedición con el peor de los finales. "Pienso en Suleman ahí dentro, tal vez sin aliento... Para ser sincera, ha sido paralizante. He encontrado difícil respirar pensando en ellos. Nunca pensé que tendría un problema con la respiración, es la peor sensación que he tenido", aseguró su tía con gran dolor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quienes rodeaban a Shahzada sabían que esta expedición era su gran sueño y estaba "obsesionado" por algún día hacerlo. En ese esfuerzo por alcanzar su ilusión, animó a su no tan convencido hijo que, por el amor a su padre y en honor a su ilusión, parece que decidió acceder. En medio de todo este dolor, la familia ha agradecido las múltiples muestras de cariño, el interés y el esfuerzo interminable en la búsqueda de los cinco pasajeros del Titán. También se ha manifestado OceanGate Explorations, la empresa del submarino que ofrecía las siguientes palabras. "Estos hombres fueron verdaderos exploradores que compartieron un gran espíritu de aventura y pasión por explorar y proteger el mundo bajo los océanos. Nuestros corazones están con esas cinco almas y cada miembro de sus familias durante estos trágicos momentos", lee el comunicado.

