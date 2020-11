Close

Sujeto le prende fuego a su novia con un cigarrillo y combustible: planeaba huir a México "Yo nada más escuché 'toc, toc' a través de la pared", explicó una vecina tras lo ocurrido. "Probablemente estaba tambaleándose y tratando de abrir la puerta". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer en Florida se debate entre la vida y la muerte luego de que supuestamente su novio la rociara con combustible y le prendiera fuego con un cigarrillo dejándola con quemaduras en el 99 por cien de su cuerpo. La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, fue llevada a un hospital del condado de Broward donde permanece con pocas posibilidades de sobrevivir, según apuntan fiscales. Los hechos ocurrieron este lunes hacia las 4:30 a.m. cuando un vecino llamó al 911 al escuchar los gritos de la mujer, según señala la oficina del alguacil. “Una mujer está gritando afuera de su casa como loca", dijo dicha persona en su llamada, según reportó el diario local Sun-Sentinel. “Está quemada.” La mujer fue llevada en condición de suma gravedad a un hospital local, sin embargo, a pesar de su martirio, pudo identificar a su asaltante: su pareja, Noé Jiménez-Cortés, de 40 años. El pasado martes se emitió una orden de mantener preso y sin derecho a fianza al sospechoso, quien para ese entonces ya había adquirido un pasaje de autobús con rumbo México, según confirmó Alix Buckelew, asistente del fiscal de distrito. Su arresto se produjo la misma noche del lunes. Image zoom Credit: BROWARD COUNTY SHERIFF'S OFFICE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo nada más escuché 'toc, toc' a través de la pared", explicó Jamila Navarrete, vecina de la víctima, a la estación WPLG. "Probablemente estaba tambaleándose y tratando de abrir la puerta". "Yo pienso que la corte debería saber que los médicos no esperan que la víctima sobreviva a sus heridas", explicó por su parte Buckelew durante la audiencia del sospechoso realizada por medio de Zoom. "Ella está quemada en el 99 por cien de su cuerpo. Las únicas dos partes donde su cuerpo no sufrió quemaduras fueron las plantas de sus pies y una parte de su pantorrilla". Jiménez-Cortés enfrenta cargos de intento de asesinato e incendio provocado.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Sujeto le prende fuego a su novia con un cigarrillo y combustible: planeaba huir a México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.