Muere padre de familia de 28 años quebrándose el cuello: intentaba evadir la tarifa del metro Christopher De La Cruz, de 28 años, intentaba brincar el tornillo para entrar al la estación cuando en uno de sus intentos falló. Lo que ocurrió después quedó grabado en un impactante video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Christopher De La Cruz, un padre de familia de 28 años, falleció en la Ciudad de Nueva York luego de intentar brincar el tornillo de una estación del metro en un aparente intento para evitar pagar la tarifa del transporte, según revelaron fuentes policiales. Fuentes de la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) contaron que el cuerpo de la víctima fue hallado sin vida el domingo pasado a las 6:45 a.m., hora local, en la estación Forest Hills-71st Ave., una popular parada del sistema de transporte subterráneo, ubicada al Este del condado de Queens. Personal médico pronunció su muerte en la escena, según reportó el diario Daily News. Posteriormente, fuentes de la NYPD revelaron un video grabado por cámaras de seguridad donde se observan los últimos instantes de vida de De La Cruz, quien era padre de un niñito de 4 años, según indica la fuente. En el perturbador video se observa al joven usando una mochila e intentando brincar el tornillo del metro en una docena de ocasiones para volver a levantarse y seguir intentando lograr el salto. En su último y fatal intento el hombre brinca, pierde el control y su cintura golpea la barra de metal provocando que De La Cruz girara por encima y terminara tumbado de espaldas golpeándose contra el pavimento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fuentes oficiales creen que el hombre se rompió el cuello, pero será la autopsia oficial la que determine la causa real de su muerte. Según la policía el hombre había estado bebiendo y aparecía poco estable al caminar. "¿Qué puedo decir? Cometió un error", lamentó apesadumbrado José De La Cruz, padre de la víctima al mencionado diario. "Era un buen hombre. Era un buen padre". El costo de un viaje sencillo en el metro de la Ciudad de Nueva York es de $2.75 dólares por persona.

