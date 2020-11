Close

Acribilla con rifle AR-15 a una muchacha y a su novio cuando paseaban a un perro Isabella Thallas, de 21 años, murió luego de que supuestamente un sujeto enfureciera porque el animal había defecado frente a su vivienda. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de Isabella Thallas, una joven de solo 21 años, está desolada luego de un violento incidente ocurrido mientras la muchacha y su novio paseaban a un perro. Según se afirma, un vecino enfureció y con un rifle de asalto AR-15 disparó en por lo menos 24 ocasiones, causando la muerte de la muchacha. Este lunes se dio a conocer que Michael Close, de 24 años, es el principal sospechoso de los hechos ocurridos en el vecindario de Ballpark, en Denver, Colorado y ahora enfrenta graves cargos. El sospechoso enfureció cuando el pasado 10 de junio la víctima y su novio, Darian Simon, de 27 años paseaban a un perro en un jardín ubicado frente al apartamento de Close, en la Novena Avenida y la calle Huron, según revela CBS-4 Denver. Según la policía el novio de la fallecida contó que un hombre los había confrontado sobre la manera en que entrenaban a su perro. Dicho sujeto, posteriormente identificado como Close, entró en cólera y al salir de su vivienda los roció a balazos con un rifle AR-15. "Mi hija vivió al máximo y era la persona con el corazón más bondadoso", señala Joshua Thallas, padre de la víctima, quien junto con su esposa Tiffany Rankin organiza una colecta en GoFundMe. Image zoom Isabella Joy Thallas | Credit: GOFUNDME Image zoom Isabella Joy Thallas | Credit: GOFUNDME El sospechoso, Michael Close, de 24 años: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Vas a entrenar a tu maldito animal o simplemente gritarle?" se escucha decir al acusado en un video captado por cámaras de seguridad que captaron los hechos. El clip habría captado al sujeto apuntándole a sus víctimas. Michael Close enfrenta múltiples cargos, incluyendo asesinato en primer grado, uso de armas prohibidas de alto poder, uso de armas con cartuchos de alta capacidad y un crimen violento.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Acribilla con rifle AR-15 a una muchacha y a su novio cuando paseaban a un perro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.