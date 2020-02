Acusan a un sujeto de abusar sexualmente de una niña de tres años en el baño de un McDonald's Christopher Puente, un sujeto de 34 años, fue acusado de abusar sexualmente de una niña de tres años en el baño de un McDonald's. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre de 34 años fue detenido en Chicago y acusado de abusar sexualmente de una niña de tres años dentro del baño de un restaurante McDonald’s. Según fuentes policiales los hechos ocurrieron hacia las 8:20 p.m. del lunes pasado cuando el padre de la víctima acompañó a sus dos hijos al sanitario. El hombre se metió a un baño con su hijo menor y su hija se metió al baño adjunto. De pronto el sospechoso, que responde al nombre de Christopher Puente, se introdujo en el sanitario y colocó a la niña en sus rodillas para empezar a tocarla. La niña empezó a gritar “papi, papi”, según indicaron fiscales, pero el sujeto, que es sordo, le tapó la boca para evitar que se escucharan sus chillidos. Sin embargo, el padre, que estaba a poca distancia, alcanzó a escuchar a su hija y trató de sacarla por la parte baja del baño, que estaba atrancado. Posteriormente el padre se colocó afuera del urinal para esperar al sospechoso, quien en un descuido se dio a la fuga. Sin embargo su imagen fue captada por cámaras de seguridad en videos que fueron indispensables para detenerlo. La policía fue notificada de lo ocurrido y se dio a la cacería del sujeto, según detalla FOX News en Chicago. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El miércoles pasado Puente fue detenido en un negocio de la Ciudad de los Vientos y acusado de felonía sexual en contra de una menor de 13 años. El sujeto tenía un largo historial criminal que incluía por lo menos cuatro arrestos, según indican múltiples fuentes, y ahora tiene una cita en corte fijada para el 10 de marzo próximo. Según Telemundo-Chicago, el sujeto aceptó su responsabilidad en los hechos y admitió que lo que había hecho “no estuvo bien”, pero a la vez alegó que estaba drogado al momento de lo ocurrido. “Estamos devastados por el terrible incidente”, expresaron por su cuenta portavoces de MacDonald’s. “Tan pronto como nos dimos cuenta de lo sucedido, nos pusimos en contacto con las autoridades para cooperar”. Advertisement

