Detienen a sujeto acusado de abusar físicamente de su novia y arrojar a su bebé de seis meses: el menor cayó fuera del auto Nataniel Febles Chévere, de 19 años, enfrenta graves cargos tras los hechos ocurridos en Arecibo, Puerto Rico. Aquí el reporte. Nataniel Febles Chévere, un joven de 19 años detenido en Puerto Rico ha sido detenido en Puerto Rico, luego de supuestamente atacar a su pareja y durante el altercado arrojar a su bebé de seis meses que cayó fuera del auto. Los hechos sucedieron el pasado 10 de diciembre en Arecibo cuando el sujeto residente en Barceloneta agredió a la mujer. Se presume que durante el altercado el sujeto golpeó a su pareja propinándole golpes en distintas partes del cuerpo. En determinado momento el sospechoso lanzó al hijo de la mujer hacia un asiento infantil pero el niño cayó fuera del auto donde se encontraba el asiento, golpeándose la cabeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La jueza Cyndia Irizarry Casiano del Tribunal de Arecibo imputó a Febles Chévere con los cargos criminales de maltrato agravado frente a menores y negligencia y le impuso una fianza de $30,000, según reporta Metro PR. El sujeto fue ingresado al complejo correccional de Bayamón, y tiene una cita en corte fijada para el 21 de diciembre.

