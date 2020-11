Close

Sujeto de California hacía 'secuestros virtuales' desde una prisión en México Julio Manuel Reyes Zúñiga, también conocido como "el muñeco", consiguió estafar a múltiples personas en California desde su celda ¿cómo lo hizo? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Autoridades en California intentan desentrañar el misterio de cómo un sujeto consiguió extorsionar a cerca de 27 personas empleando el métodos de los llamados 'secuestros virtuales' por medio de los cuales exigía que le pagaran rescates para poder liberar a a parientes que nunca fueron raptados. Julio Manuel Reyes Zúñiga, a quien llaman "el muñeco", de 48 años, compareció el jueves ante una corte en Los Ángeles después de que lo extraditaran esta semana desde México. En total se le imputaron 31 cargos, incluidos extorsión, confabulación para extorsionar, comunicación de amenazas desde el extranjero y confabulación para lavar dinero, dijo la fiscalía federal. El hombre se ha declarado inocente, según informa NBC News. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reyes Zúñiga, un renombrado miembro de la pandilla callejera Rancho San Pedro, encabezó la red de 2015 a 2018 cuando estaba recluido por homicidio en la prisión de Santa Martha Acatitla, cerca de la Ciudad de México. Completó su sentencia a principios de año y se le mantuvo en custodia para extraditarlo por el caso de extorsión.

