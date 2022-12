Acusan a sujeto de arrancarle la nariz de una mordida a otro hombre durante una pelea: enfrenta 7 años de cárcel Mark Wells, de 51 años y residente en Mississippi, enfrenta graves cargos ocurridos después de un juego de golf. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mark Wells, un hombre de 51 años residente en Mississippi, enfrenta graves cargos tras una pelea ocurrida por causa de un partido de golf en la que supuestamente le arrancó la nariz a un hombre de un mordizco. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de noviembre cuando la policía de Bay St. Louis acudió a un llamado emitido desde el Hollywood Casino reportando que una persona había sido asaltada. "Al llegar descubrimos a la víctima con desfigurada a causa de una herida facial", afirmó el jefe de la policía local Toby Schwartz por medio de un comunicado de prensa. "La investigación determinó que el sospechoso, Mark Curtis Wells, le arrancó a mordidas la nariz a la víctima", prosiguió. Schwartz precisó que antes del ataque Wells se había enfrascado en una discusión con la víctima a causa de un juego de golf que había tenido lugar en el campo de golf Bridges, ubicado en las cercanías del lugar donde ocurrieron los hechos. Mark Wells Mark Wells | Credit: BAY ST. LOUIS POLICE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La discusión continuó durante casi todo el día entre los golfistas hasta que culminó en el lote de autos del casino". se afirma en el documento. Tras lo sucedido, el sospechoso se alejó del lugar a bordo de un auto Tesla de color obscuro. Dos días después se entregó a las autoridades. El sujeto fue fichado en una cárcel del condado de Hanckock y posteriormente salió bajo fianza. Wells enfrenta un cargo por "caos delictivo" y podría pasar hasta 7 años tras las rejas de ser encontrado culpable.

