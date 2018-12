Se suicida una niña de 9 años tras sufrir bullying en la escuela

Un nuevo caso de suicidio infantil por bullying ha conmocionado toda una comunidad.

Una madre de Alabama dice que el acoso en la escuela llevó a su hija de 9 años a suicidarse, informa CBS Birmingham.

La pequeña McKenzie Adams, de 9 años, se quitó la vida tras sufrir intimidación y racismo por parte de sus compañeros en la escuela.

“Me dijo que este niño en particular le estaba escribiendo notas desagradables en clase”, dijo la madre, Jasmine Adams, a CBS. “Eran solo cosas que no creerías que un niño de 9 años debería saber… Y para que mi bebé me contara algunas de las cosas que le habían dicho, yo dije: ‘¿De dónde están aprendiendo esto?’”, dijo.

Adams dijo que su hija reportó el incidente a las maestras de la escuela Jones en Demopolis y a su subdirectora. Sin embargo, Adams siente que el sistema escolar decepciona a su familia ya que no se tomó acción.

“Nuestra confianza estaba en ellos de que harían lo correcto”, dijo Jasmine Adams. “Y me parece que no lo fue”.

Adams dijo que ella trasladó a su hija a la escuela de otra escuela debido al mismo problema. Según la madre, el problema comenzó nuevamente en la nueva escuela.

“Parte de eso podría haber sido porque ella iba a la escuela con una familia blanca”, reveló Adams puesto que una familia de raza blanca llevaba a su hija a la escuela. “Algunos de los estudiantes que los acosaban le decían: ‘¿Por qué viajas con gente blanca? Tú eres negra, tú eres fea. Deberías morir”, dijo Adams.

El abogado de Demopolis City Schools Alex Braswell dijo que el caso está siendo investigado. Llamó a la situación “triste y sin sentido”.

En un comunicado, los funcionarios de la escuela dijeron: “Ciertamente, nuestro corazón está con la familia y los amigos de Mckenzie y sus compañeros de estudios, así como con sus maestros. El sistema escolar de Demopolis ha brindado consejeros de crisis y consejeros de crisis en la escuela desde entonces, ministros y jóvenes. Los ministros han estado en el campus desde la fecha de este incidente”.