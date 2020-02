Un estudiante de 19 años se suicida lanzándose del Vessel de Nueva York El desesperado acto de un joven universitario llenó de luto una de las nuevas atracciones turísticas más populares de la Gran Manzana. Mira los detalles aquí. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ante la mirada atónita de los presentes, un estudiante universitario de primer año se quitó la vida al lanzarse al vacío desde la estructura de 16 pisos llamada Vessel situada en el nuevo vecindario Hudson Yards de Nueva York. De acuerdo con medios locales, el trágico hecho ocurrió el sábado después de las 5:30 p.m., cuando la popular estructura en forma de espiral aún estaba abierta al público. Image zoom Según el New York Post, el fallecido fue identificado como Peter DeSalvo, de 19 años y estudiante de la universidad Sacred Heart de Basking Ridge, Nueva Jersey, donde era parte del equipo de rugby. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Su exentrenador en la secundaria, Simon Perry, dijo al diario que DeSalvo era el hijo único y que sus padres “son las personas más amables” que uno pueda conocer. “Lo estaba haciendo muy bien en la escuela. Estaba jugando rugby en Sacred Heart”, añadió. Informes policiales obtenidos por People indican que el video del momento y los testigos apuntan a que el adolescente estaba solo cuando “se subió a una barandilla y saltó del sexto piso”. Después del incidente, las autoridades pidieron a los presentes que abandonara la estructura, lo que hicieron en medio de un silencio estremecedor, según testigos. Image zoom Desde su apertura al público en mayo de 2019, esta futurista obra de arte del arquitecto inglés Thomas Heatherwick en forma de vasija se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Tiene una altura de 45 metros y cuenta con 2,500 escalones. Advertisement

