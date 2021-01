Close

El suicidio de un periodista cubano conmueve al mundo Causa conmoción el suicidio del periodista independiente y activista de derechos humanos cubano Juan Carlos Linares. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El suicidio del periodista independiente cubano Juan Carlos Linares hace unos días en Guanabo, La Habana, ha conmovido al mundo. El activista Julio Aleaga confirmó la triste noticia a 14ymedio.com. Linares deja atrás a su esposa y su hijo de 11 años. Hasta ahora no se ha reportado cómo Linares, de 53 años, se quitó la vida ni que lo llevó a tomar esta decisión. Muchos han lamentado su repentina partida. "Una dolorosa novedad nos sorprende a quienes lo hemos conocido durante muchos años de convivencia dentro de la sociedad civil independiente cubana", escribió en Facebook José Alberto Álvarez, opositor del regimen del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Era colaborador de Cubanet, Hablemos Press y la Asociación para la Libertad de Prensa (APLP), además de ser parte de la Red de Cultura Inclusiva. Como periodista independiente puso una lupa sobre la corrupción administrativa y la violencia policial en Cuba, luchando por defender a personas vulnerables al maltrato y abuso de poder. Durante más de dos décadas Linares reportó sobre el acontecer en la isla, denunciando injusticias como activista de derechos humanos. Había sido arrestado múltiples veces por el gobierno cubano en los últimos años, siendo víctima de represión política. "Nos deja sin haber visto avanzar el cambio por el que tanto trabajó. Una pérdida muy sensible para nuestra causa", añadió Álvarez en su mensaje en Facebook, recordándolo como "un hombre muy trabajador y amante de su familia". Que en paz descanse.

