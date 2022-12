Padre atropelló a su esposa delante de sus tres hijos que iban con él en el carro Sophia Giraldo fue atropellada por su esposo, que iba manejando un auto con los tres hijos de la víctima. La madre, que había pedido el divorcio meses atrás, lucha por su vida en un hospital de Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un padre en Queens atropelló a su exesposa delante de sus tres hijos. Los niños iban en el carro con él cuando él les pidió que se pusieran sus cinturones antes de apretar el acelerador y atropellar a la madre de los tres pequeños. Stephen Giraldo está acusado de intento de asesinato tras atropellar con su camioneta a su expareja, reporta el diario New York Daily News. Sophia Giraldo lucha por su vida en un hospital de Nueva York. Los niños miraron horrorizados mientras su padre arremetía su Ford Explorer del 2005 contra su expareja. El hombre luego se bajó del carro y la apuñaló, según las autoridades. "Creo que maté a mi esposa", dijo Giraldo, de 36 años, al llamar al 911 y confesar su crimen. El hombre fue detenido en Queens y no tiene derecho a fianza. "Atropellé a mi esposa, arréstenme", dijoa los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York, y según los fiscales su confesión quedó grabada en las cámaras corporales de los policías. La madre sufrió severo daño neurológico y los médicos no esperan que sobreviva el ataque. Sophia era la conductora de un podcast sobre la violencia doméstica donde compartía anécdotas de su abusivo matrimonio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sophia Giraldo Sophia Giraldo | Credit: Sophia Giraldo/Instagram El brutal ataque, y el hecho de que los hijos de la víctima fueran testigos, ha causado indignación. Después de 13 años de matrimonio, la pareja se había separado y estaban viviendo en diferentes casas. "Me encontré en un matrimonio lleno de engaños y abuso", escribió Sophia Giraldo, de 41 años, en su página de Facebook el mes pasado. Según documentos de la corte, Sophia había pedido el divorcio cuatro meses atrás.

