¡Famosa y joven deportista mexicana muere víctima de la COVID-19! La estrella de Exatlón México llevaba ingresada una semana en Puebla antes del fatal desenlace. DEP. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace apenas unos días se dio a conocer la noticia de que la exintegrante de Exatlón México, Steph Gómez, había sido ingresada de emergencia por causa de la COVID-19 en un hospital de Puebla en grave estado. La antorcha humana, como se conocía a la deportista, tuvo que ser intubada y sus familiares pidieron ayuda para cubrir los gastos médicos. Desafortunadamente, los tratamientos no funcionaron y nada más pudo hacerse por salvarle la vida. Con tan solo treinta años de edad, Steph Gómez falleció hoy, martes 1 de junio. Alguien cercano tomó las redes de Steph para rendir tributo a su memoria con una imagen de la atleta: "Mantén en tu mente el mejor recuerdo que tengas de Steph, cierra tus ojos y con mucho cariño mándale mucha luz y paz a ella y a su familia", escribieron. Steph Gómez Credit: IG Steph Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a cada uno de ustedes por apoyarla en su trayectoria en esta vida, por estar al pie del cañón durante este proceso y por hoy acompañarla a ella y a sus seres queridos en alma y corazón", continuó el texto. "No tenemos duda de que Steph gozó la vida, fue una guerrera e inspiró a muchos, no por nada es y seguirá siendo nuestra Antorcha Humana, porque desde donde esté seguirá iluminando muchos caminos con su luz". Y así fue su despedida: "GRACIAS STEPH, PARA SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES". "Fuiste la primera amiga que tuve en Exatlón y fuiste alguien a quien admiré muchísimo por tu forma de ser y pensar. Dejas un hueco en este mundo, pero dejas también una llama que nunca podrá apagarse. Descansa en paz Steph", escribió su compañero Patricio Razo. Descanse en paz.

