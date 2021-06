En terapia intensiva, ¡Stefania de Aranda lucha por su vida y la de su bebé! Tras las últimas noticias de evolución favorable de la esposa de Emir Pabón de Grupo Cañaveral hubo un triste giro y piden oraciones para la embarazada. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Stefanía de Aranda, la esposa de Emir Pabón embarazada de seis meses, se encuentra en terapia intensiva tras el grave accidente que la pareja sufrió en Houston. "Confiamos que en los próximos días, el músico y su esposa sean dados de alta en los hospitales correspondientes y abandonen los nosocomios para poder regresar a la Ciudad de México, donde continuarán con sus recuperación, siguiendo estrictamente las órdenes de los doctores en la comodidad de su casa y rodeados de su familia", reveló el primer comunicado emitido por el Grupo Cañaveral. Ahora, la manager de Stefanía de Aranda pidió oraciones por la modelo cuya situación se ha complicado, y temen por su vida y la de su bebé: "Actualmente Stefanía de Aranda se encuentra en terapia intensiva y luchando por su salud y la de su bebé, por lo que, en momentos como éste, la oración, el apoyo moral e incondicional de todos, no importando la religión o credo que se profese, es de mucho valor", escribió Stephanie K. Ripstein en su último post."Agradecemos de antemano sus oraciones y toda la energía positiva que puedan enviar a la familia Pabón-Guerra", finalizó. El papá de Emir, Humberto Pabón, ha confirmado que su nuera enfrenta varias cirugías en los próximos días en una entrevista a Venga la alegría: "Le pedimos a toda la gente un voto de oración para la esposa", solicitó. "Tiene una cosa que le pasó aquí al pulmón, algo muy triste. Entonces, pedimos a Dios que salga y le vaya bien en la operación". Grupo Cañaveral Emir Pabón Stefanía de Aranda Credit: IG Stefanía de Aranda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes de cómo quedó el auto en el que viajaban Emir Pabón, de Grupo Cañaveral, y su esposa Stefanía de Aranda tras su reciente accidente, son espeluznantes. En un video compartido por el programa Suelta la sopa, puede apreciarse la realidad del impacto cuando el conductor del Uber que el matrimonio abordó el pasado viernes 11 de junio en Houston, Texas, comenzó a acelerar sin motivo y acabo estampándose contra un poste, pese a los reclamos de Emir para que se detuviera. Una trágica e incomprensible historia hasta conocer más detalles… Mucha fuerza para esta bella familia y los mejores deseos para su pronta recuperación.

