Investigan asesinato de una modelo mexicana enterrada en un bloque de cemento en el desierto de Las Vegas Christopher Prestipino —el sospechoso del asesinato de la modelo mexicana Esmeralda González, cuyo cadáver fue encontrado dentro de un bloque de cemento en el desierto de Las Vegas— asegura ser inocente. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Christopher Prestipino, el hombre acusado de asesinar a la modelo mexicana Esmeralda González, de 24 años, se declaró inocente del crimen, confirmó PEOPLE. El brutal asesinato conmovió al mundo. El cadáver de la modelo de Instagram fue encontrado dentro de un bloque de cemento en el desierto de Las Vegas. La joven despareció a finales de mayo, según la policía, y sus restos fueron encontrados en las afueras de Glendale, Nevada, el 8 de octubre. Tenía las manos atadas y tenía cinta adhesiva alrededor de la boca y el cuello. El cadáver fue envuelto en cobijas y escondido dentro de un tanque de agua de 250 galones que habían rellenado de cemento y cubierto con madera. Image zoom Esmeralda González Instagram Según Las Vegas Review Journal, González trabaja en la industria de entretenimiento para adultos y vivía cerca de la residencia de Prestipino. El perfil de Facebook de la modelo indica que había estudiado en la Universidad de Nevada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christopher Prestipino, de 45 años, fue acusado de matar a Esmeralda con la ayuda de su novia Casandra Garrett, de 39, en su casa de Las Vegas, según reportó Las Vegas Review Journal. Según documentos de la corte, la pareja supuestamente amarró a la joven modelo al marco de la cama, la estrangularon y le inyectaron líquido para limpiar piscinas. El caso sigue bajo investigación. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Investigan asesinato de una modelo mexicana enterrada en un bloque de cemento en el desierto de Las Vegas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.