Sospechoso de asesinato en Texas culpa a una canción de sus acciones Allan Montemayor fue arrestado por el brutal asesinato de una joven en un almacén de Texas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Lubbock, Texas, informó del arresto de un hombre de 32 años, sospechoso de asesinar a una joven. Según las autoridades, Allan Montemayor se encuentra tras las rejas por haber causado la muerte de Cypress Ramos, de 21 años. El sábado pasado, el equipo de bomberos y rescate de la ciudad, atendió una llamada de emergencia para apagar un fuego dentro de un edificio de almacenes. Al llegar al lugar y tras controlar el incendio, los bomberos se toparon con el cuerpo sin vida de la joven dentro de una unidad registrada a nombre de Montemayor, reportó People. Ramos aparentemente habría muerto a causa de un golpe propiciado con un objeto duro aún no identificado. De acuerdo al reporte policial inicial, las autoridades siguieron el rastro de Montemayor hasta una localidad alejada del lugar de los hechos, donde por lo menos tres testigos confirmaron que el sospechoso confesó haber cometido un grave error, según reportó el canal local KCBD. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cypress Ramos Cypress Ramos | Credit: Facebook/Cypress Ramos En el reporte, la policía asegura que las cámaras de vigilancia del lugar muestran al sospechoso llegando al almacén acompañado de Ramos. Alrededor de 20 minutos después, el video muestra que sale de la unidad que renta, la cierra con llave y abandona el lugar. Tras su arresto, los investigadores cuestionan a Montemayor sobre lo sucedido y este aparentemente contesta: "¿Acaso no es evidente?" Según sus declaraciones, Ramos lo atacó primero con un bate de béisbol. "En ese momento, era [ella] o yo", dijo. Allan Montemayor Allan Montemayor | Credit: Lubbock County Sheriff's Office Además, aseguró que escuchó una canción dentro del almacén que le ordenaba que asesinara a Ramos, al igual que ella a él, según la cadena. El reporte policial indica que los investigadores encontraron sangre en las piernas del sospechoso, por lo que se iniciaron las pruebas correspondientes. Por ahora se desconoce qué relación tenían el sospechoso y la víctima. Por el momento, Montemayor no ha presentado su declaración formal y permanecerá tras las rejas con una fianza de $500,000.

