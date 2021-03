Sospechoso de matar a su ex sorprende a la policía al confesar el asesinato de otras 16 personas El sospechoso era considerado una una persona de interés por la muerte de su exesposa y otras tres personas en Nuevo México cuando se conoció su confesión. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Nuevo México confirmaron el arresto de Sean M. Lannon, a quien se le había considerado una persona de interés en la investigación de la muerte de su exesposa y otras tres personas. Lo que los agentes que lo arrestaron no anticipaban era que el sospechoso se inculpara de un saldo de presuntas víctimas aún mayor. Las autoridades de Nueva Jersey descubrieron el cuerpo sin vida de Michael Dadkowski, de 66 años, el pasado 8 de marzo luego de acudir a su apartamento tras recibir una petición de que revisaran si estaba bien. Días después, la policía de Missouri ubicó a Lannon haciendo uso del vehículo de la víctima, reportó la agencia Associated Press (AP). El sospechoso de 47 años fue arrestado debido a que era una persona de interés en otras investigaciones en Nuevo México. Pero el caso pronto dio un giro total, luego de que Lannon confesara haber asesinado a 16 personas, según la cadena NBC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante una audiencia en el tribunal para leerle los cargos, la fiscalía aseguró que el sospechoso confesó a un familiar. "Le dijo al testigo que estaba extremadamente arrepentido por todo lo que había hecho. Dijo que había asesinado a su esposa y [su] novio en Nuevo México y que también mató a Michael Dabkowski en Nueva Jersey", declaró el fiscal asistente del condado de Gloucester, Alec Gutiérrez, según WPVI. Sean Lannon y Jennifer Whitman Lannon Image zoom Sean Lannon y Jennifer Whitman Lannon | Credit: Salem County jail; GOFUNDME Por el momento, las autoridades no han corroborado la información, pero aseguran que cabe esa posibilidad, por lo que continúan con la investigación. "¿Es posible? Por supuesto, cualquier cosa es posible', dijo el teniente de la policía de la localidad de Grants David Chavez, según la AP. "¿Es convincente? Desafortunadamente aún estamos investigando y llevando a cabo órdenes de registro para [obtener] pruebas de valor". El pasado 5 de marzo, los cuerpos de Jennifer Lannon, de 39 años, y tres personas más fueron encontrados dentro de una camioneta en un estacionamiento del aeropuerto de Albuquerque. Las autoridades inmediatamente señalaron a Lannon como una persona de interés en el caso. Jennifer Whitman Lannon Image zoom Jennifer Lannon | Credit: GOFUNDME La familia de Jennifer creó una cuenta GoFundMe para recaudar fondos para los gastos funerales y el futuro de los cinco hijos que dejó. "[Jennifer] era una hija y hermana amada, pero lo más importante, es que era una madre de cinco niños", escribió la familia en la página. "Este es un momento muy emocional para nuestra familia". Este lunes, las autoridades de Nuevo México anunciaron que Lannon enfrenta cargos por las muertes de su exesposa, y tres de sus acompañantes mientras sigue la investigación.

