Estudiante de 17 años arrestado después de los asesinatos de dos adolescentes Arrestan a un estudiante de 17 años como sospechoso de los asesinatos de Devin Clark, de 18 años, y Lyric Woods, de 14, en Carolina del Norte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Devin Clark, de 18 años, y Lyric Woods, de 14, fueron encontrados muertos en Carolina del Norte. Las autoridades han arrestado a un sospecho tras los asesinatos de estos estudiantes que habían sido reportados como desparecidos por sus familias, informa PEOPLE. El alguacil del condado Orange, Charles Blackwood anunción que un sospechoso de 17 años ha sido arrestado. Devin Clark y Lyric Woods fueron baleados. Sus cadáveres fueron encontrados en una zona boscosa de condado Orange, donde la gente suele ir a caminar y hacer hiking. La identidad del sospechoso no ha sido revelada por su corta edad. Blackwood dice que espera que este arresto le traiga algún consuelo a las familias de estos jóvenes asesinados "durante este momento extremadamente doloroso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lyric Woods, Devin Clark Lyric Woods, Devin Clark | Credit: ORANGE COUNTY SHERIFF'S OFFICE; FACEBOOK Varios hombres que estaban montando vehículos ATVs en la zona encontraron a los jóvenes sin vida. Lyric era una estudiante de noveno grado en la escuela secundaria Cedar Ridge, y Devin era un estudiante de doceavo grado, que estaba por graduarse de la escuela secundaria Eastern Alamance. Según las autoridades, los adolescentes se conocían. El lunes los familiares de ambos visitaron el lugar donde fueron encontrados muertos, reporta WTVD. Los padres de Lyric le dejaron flores y una cruz. La madre de Devin, Tiffany Concepcion, habló con la estación de televisión, pidiendo justicia tras la muerte de su hijo. "Él nunca le hizo daño a nadie", dijo la madre del estudiante, quien era un atleta. "Tengo que tener respuestas. Quiero obtener justicia y no me importa a dónde tenga que ir, lo que tenga que hacer, con quién tenga que hablar, lo voy a hacer". Una página de GoFundMe fue creada pidiendo donaciones para cubrir los gastos fúnebres de Devin. Si tiene alguna información sobre este caso, llame al investigador Keith Goodwin al (919) 245-2918.

