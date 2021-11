La rockera Sophia Urista podría ser imputada por orinar a un fan en pleno concierto La rockera Sophia Urista, líder de la banda Brass Against, podría ser imputada por orinar encima de un fan el pasado jueves en un concierto en Daytona, FL. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sophia Urista Sophia Urista | Credit: Sophia Urista/Instagram La rockera Sophia Urista, líder de la banda Brass Against, podría ser imputada por orinar encima de un fan durante un concierto en Daytona, FL. Según un reporte de New York Post, la cantante estaba a mitad de una actuación en el festival Welcome to Rockville el pasado jueves cuando le dijo a la multitud que necesitaba hacer sus necesidades. "Tengo que orinar y no puedo ir al baño", dijo Urista al público, lo cual quedó grabado en videos que se han vuelto virales en redes. "Así que también podríamos hacer un espectáculo". En ese momento, la rockera neoyorquina le dijo a un hombre que subiera al escenario y le pidió que se acostara, mientras ella se ponía de cuclillas y cantaba "Wake Up", de Rage Against the Machine. De acuerdo con el diario The Daytona Beach News-Journal, el portavoz de la policía de Daytona Beach, Messod Bendayan, dijo que las autoridades recibieron una denuncia en la cuenta de Facebook del departamento sobre la infracción urinaria y le dieron instrucciones al informante para que presentara un informe. Sophia Urista Sophia Urista | Credit: Sophia Urista/Instagram También indicó que la división de investigaciones criminales todavía está investigando el incidente. Según el citado medio, este acto podría ser castigado con hasta un año de cárcel o una multa de $1,000, ya que es ilegal "exponer sus órganos sexuales en público o en las instalaciones privadas de otra persona, o tan cerca de ellas como para ser visto desde tales locales privados, de manera vulgar o indecente". El suceso ha impactado a muchos que han dado su opinión al respecto en las redes. "Repugnante….", dijo uno sobre lo sucedido. "Eso es lo más punk rock que he visto en mucho tiempo", dijo otro. Algunos la llamaron "diabólica" y "pura basura". Por el momento, la cantante de 36 años no se ha pronunciado sobre el incidente. Urista no es la primera estrella de rock en realizar un acto similar en el escenario. Según recoge el New York Post, Iggy Pop ha vomitado sobre sus fans varias veces, GG Allin solía arrojar sus propias heces a la multitud y la estrella de Butthole Surfers, Gibby Haynes, tuvo sexo en el escenario con una bailarina mientras la audiencia miraba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Brass Against comunicó sus disculpas en Twitter por el acto de Urista. "Lo pasamos muy bien anoche en Welcome to Rockville. Sophia se dejó llevar. Eso no es algo que el resto de nosotros esperábamos, y no es algo que volverás a ver en nuestros shows. Gracias por traerlo anoche, Daytona", expresaron.

