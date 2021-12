Reanudan programa fronterizo de Trump que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México Con el restablecimiento del programa implementado por el expresidente Donald Trump, los migrantes deberán permanecer fuera de Estados Unidos hasta presentar su caso frente a una corte de inmigración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El presidente demócrata Joe Biden enfrenta un número récord de arrestos de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, y al no poder revertir varias de las políticas migratorias establecidas por el expresidente republicano Donald Trump, deberá reanudar el controversial programa dirigido a los solicitantes de asilo político. Bajo esta ley, los candidatos deberán esperar en México la fecha de su audiencia para presentarse frente a un juez de inmigración de Estados Unidos, que escuchará y evaluará cada caso, reportó Reuters. Al inicio de su mandato en enero, Biden prometió implementar un acercamiento más humano a la difícil situación que se vive en la frontera, luego de frenar la política de Trump conocida como Migrant Protection Protocols o Protocolos de Protección para el Migrante (MPP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, recientemente un juez federal determinó que la decisión del actual presidente no siguió el procedimiento adecuado, por lo que ordenó que el programa fuera reinstalado. El gobierno estadounidense expresó que tendría que esperar a que México aceptara el acuerdo antes de proceder. Según las autoridades mexicanas, las condiciones interpuestas fueron aceptadas por el gobierno de Estados Unidos, por lo que el programa podría empezar su curso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MEXICO-US-BORDER MEXICO-US-BORDER | Credit: Photo by HERIKA MARTINEZ/AFP via Getty Images) No obstante, la administración del presidente Biden deberá tomar las medidas necesarias para abordar las preocupaciones humanitarias del MPP presentadas por el país al sur de la frontera, incluyendo la implementación de la vacuna contra la COVID-19, así como la falta de refugios para asistir a los solicitantes, y el reto de mantener los campamentos improvisados que han aparecido junto a la franja fronteriza este último año. El programa abordará también la situación de la tortura y persecución en México, y ofrecerá representación legal a los solicitantes, de acuerdo a las autoridades estadounidenses. El programa no estará limitado a migrantes mexicanos, por lo que cualquier solicitante del hemisferio occidental podría incluirse. Según las estadísticas, durante el último año se ha visto un alza en el número de migrantes haitianos y venezolanos en la frontera con México, así como un gran número de personas de Centroamérica deseosas por llegar a Estados Unidos. Migrants in Mexico Migrants in Mexico | Credit: Photo by Yahir Ceballos/picture alliance via Getty Images Durante la administración del presidente Trump, miles de personas que entraron al país por tierra fueron deportadas a México, donde esperaron meses y hasta años para poder presentar su caso en una corte de inmigración, desatando la crítica del secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorkas, quien aseguró el pasado mes de octubre que el programa de Trump tenía "defectos endémicos" y "costos humanos injustificables". Por su parte, defensores de los migrantes aseguran que el programa expone a los solicitantes a una serie de secuestros y actos violentos en las ciudades fronterizas donde establecen campamento para esperar su audiencia. Tras la orden del juez en agosto, la actual administración presentó un nuevo memorándum con el fin de resolver los asuntos legales para poder eliminar el programa. Mexico Smashes Migration Records As 108,195 Seek Asylum Mexico Smashes Migration Records As 108,195 Seek Asylum | Credit: Cesar Rodriguez/Bloomberg via Getty Images Durante este año fiscal que terminó en septiembre se habrían registrado 1.7 millones de arrestos en la frontera con México, y aunque Biden intenta eliminar el programa MPP, su administración continúa implementando la ley Título 42, la cual permite a las autoridades fronterizas expulsar inmediatamente a los migrantes sin ofrecerles la oportunidad de solicitar asilo. Ahora, los migrantes serán evaluados para determinar si pueden ser expulsados bajo el Título 42, según las autoridades migratorias. El programa dará inicio este lunes en algunas ciudades fronterizas, hasta expandirse a siete cruces en los estados de California, Arizona y Texas, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

